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Партнеры пока не согласовали план обучения украинских пилотов на F-16 – Politico

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Обучение украинских пилотов на F-16 пока не началось
Обучение украинских пилотов на F-16 пока не началось
Фото: EPA

Западные партнеры Украины пока не согласовали план обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом 25 июля сообщило Politico со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с дискуссиями.

Одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагает отправку украинских пилотов в США в подразделение ВВС Национальной гвардии, базирующееся в Тусоне, штат Аризона, которое уже обучает иностранных партнеров полетам на F-16. Но, по словам двух официальных лиц США и одного европейского чиновника, эта идея не нашла поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами Украины. Но, по словам двух американских чиновников, никакие окончательные решения приняты не были.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", – сказал изданию один из собеседников.

Издание также отметило, что обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы. Такой шаг требуется в соответствии с экспортными ограничениями, и этого до сих пор не произошло.

"Вероятно, к концу года мы запустим несколько пилотов для обучения, но настоящий F-16 с украинскими цветами вряд ли появится раньше весны", – сказал изданию еще один источник.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Теги: США, истребители, война России против Украины, пилот, F-16
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