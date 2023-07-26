Партнеры пока не согласовали план обучения украинских пилотов на F-16 – Politico

Одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагает отправку украинских пилотов в США в подразделение ВВС Национальной гвардии, базирующееся в Тусоне, штат Аризона, которое уже обучает иностранных партнеров полетам на F-16. Но, по словам двух официальных лиц США и одного европейского чиновника, эта идея не нашла поддержки.
Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами Украины. Но, по словам двух американских чиновников, никакие окончательные решения приняты не были.
"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", – сказал изданию один из собеседников.
Издание также отметило, что обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы. Такой шаг требуется в соответствии с экспортными ограничениями, и этого до сих пор не произошло.
"Вероятно, к концу года мы запустим несколько пилотов для обучения, но настоящий F-16 с украинскими цветами вряд ли появится раньше весны", – сказал изданию еще один источник.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.