Партнеры пока не согласовали план обучения украинских пилотов на F-16 – Politico

Одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагает отправку украинских пилотов в США в подразделение ВВС Национальной гвардии, базирующееся в Тусоне, штат Аризона, которое уже обучает иностранных партнеров полетам на F-16. Но, по словам двух официальных лиц США и одного европейского чиновника, эта идея не нашла поддержки.

Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами Украины. Но, по словам двух американских чиновников, никакие окончательные решения приняты не были.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", – сказал изданию один из собеседников.

Издание также отметило, что обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы. Такой шаг требуется в соответствии с экспортными ограничениями, и этого до сих пор не произошло.

"Вероятно, к концу года мы запустим несколько пилотов для обучения, но настоящий F-16 с украинскими цветами вряд ли появится раньше весны", – сказал изданию еще один источник.