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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников уверен, что украинские пилоты смогут летать на F-16 над Украиной в 2024 году

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Обучение украинских пилотов на F-16 начнется этим летом, уверен Резников
Обучение украинских пилотов на F-16 начнется этим летом, уверен Резников
Фото: EPA

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, которое вышло 23 июля.

Он сообщил, что обучение займет минимум шесть месяцев и что Украине все еще необходимо добавить некоторую инфраструктуру для истребителей. Резников сказал, что, по его оптимистичным прогнозам, к весне 2024 года пилоты смогут эксплуатировать F-16 в небе над Украиной.

Министр заявил, что если бы сейчас у Украины были эти истребители, они, "безусловно", помогли бы добиться большего прогресса в продолжающемся контрнаступлении.

"Если у вас есть более сложное, более современное оружие, оно будет более эффективным", – сказал он.

По словам Резникова, обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше и будет включать также подготовку технических специалистов. Он сказал, что учения могут быть разделены между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, F-16
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