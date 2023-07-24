Резников уверен, что украинские пилоты смогут летать на F-16 над Украиной в 2024 году

Он сообщил, что обучение займет минимум шесть месяцев и что Украине все еще необходимо добавить некоторую инфраструктуру для истребителей. Резников сказал, что, по его оптимистичным прогнозам, к весне 2024 года пилоты смогут эксплуатировать F-16 в небе над Украиной.
Министр заявил, что если бы сейчас у Украины были эти истребители, они, "безусловно", помогли бы добиться большего прогресса в продолжающемся контрнаступлении.
"Если у вас есть более сложное, более современное оружие, оно будет более эффективным", – сказал он.
По словам Резникова, обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше и будет включать также подготовку технических специалистов. Он сказал, что учения могут быть разделены между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.