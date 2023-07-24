Резников уверен, что украинские пилоты смогут летать на F-16 над Украиной в 2024 году

Он сообщил, что обучение займет минимум шесть месяцев и что Украине все еще необходимо добавить некоторую инфраструктуру для истребителей. Резников сказал, что, по его оптимистичным прогнозам, к весне 2024 года пилоты смогут эксплуатировать F-16 в небе над Украиной.

Министр заявил, что если бы сейчас у Украины были эти истребители, они, "безусловно", помогли бы добиться большего прогресса в продолжающемся контрнаступлении.

"Если у вас есть более сложное, более современное оружие, оно будет более эффективным", – сказал он.

По словам Резникова, обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше и будет включать также подготовку технических специалистов. Он сказал, что учения могут быть разделены между странами, но окончательные планы все еще дорабатываются.