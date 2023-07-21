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ВОЙНА В УКРАИНЕ

F-16 позволят Украине сбивать почти 100% российских дронов и крылатых ракет – Игнат

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По словам Игната, после получения Украиной F-16 у россиян больше не будет "тотального контроля" над воздушным пространством оккупированных территорий
По словам Игната, после получения Украиной F-16 у россиян больше не будет "тотального контроля" над воздушным пространством оккупированных территорий
Фото: depositphotos.com

После получения американских истребителей F-16 Украина сможет сбивать почти 100% российских дронов и крылатых ракет. Об этом в опубликованном 21 июля интервью "РБК-Украина" заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет, по крайней мере, какого-то тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями", – сказал Игнат.

Он отметил, что самолеты F-16 также позволят эффективно атаковать авиацию противника, однако они не смогут сбивать баллистические ракеты оккупантов.

"Он может прикрыть небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет, то есть приблизить процент поражения к 100. Сейчас мы имеем 70-80% – это при сильных российских атаках. С F-16 этот показатель может увеличиться до максимального, и плюс это позволит нам более дешевые ракеты применять. Ведь предназначение большого ПВО достаточно серьезное. Зенитные ракетные системы должны защитить украинское небо от российской авиации, чтобы контролировать собственное небо и защитить крупные города, объекты, стратегические для государства", – пояснил Игнат.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ПВО, воздушное пространство, истребители, самолеты, война России против Украины, Юрий Игнат, F-16
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