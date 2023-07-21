F-16 позволят Украине сбивать почти 100% российских дронов и крылатых ракет – Игнат

"При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет, по крайней мере, какого-то тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями", – сказал Игнат.
Он отметил, что самолеты F-16 также позволят эффективно атаковать авиацию противника, однако они не смогут сбивать баллистические ракеты оккупантов.
"Он может прикрыть небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет, то есть приблизить процент поражения к 100. Сейчас мы имеем 70-80% – это при сильных российских атаках. С F-16 этот показатель может увеличиться до максимального, и плюс это позволит нам более дешевые ракеты применять. Ведь предназначение большого ПВО достаточно серьезное. Зенитные ракетные системы должны защитить украинское небо от российской авиации, чтобы контролировать собственное небо и защитить крупные города, объекты, стратегические для государства", – пояснил Игнат.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.