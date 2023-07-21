F-16 позволят Украине сбивать почти 100% российских дронов и крылатых ракет – Игнат

По словам Игната, после получения Украиной F-16 у россиян больше не будет "тотального контроля" над воздушным пространством оккупированных территорий Фото: depositphotos.com

"При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет, по крайней мере, какого-то тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями", – сказал Игнат.

Он отметил, что самолеты F-16 также позволят эффективно атаковать авиацию противника, однако они не смогут сбивать баллистические ракеты оккупантов.

"Он может прикрыть небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет, то есть приблизить процент поражения к 100. Сейчас мы имеем 70-80% – это при сильных российских атаках. С F-16 этот показатель может увеличиться до максимального, и плюс это позволит нам более дешевые ракеты применять. Ведь предназначение большого ПВО достаточно серьезное. Зенитные ракетные системы должны защитить украинское небо от российской авиации, чтобы контролировать собственное небо и защитить крупные города, объекты, стратегические для государства", – пояснил Игнат.