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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Салливан о передаче Украине F-16: Мы быстро продвигаемся в этом вопросе вперед

Салливан: Работа ведется полным ходом
Салливан: Работа ведется полным ходом
Фото: ЕРА

США и Украина активно сотрудничают над передачей американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины. Об этом 21 июля в ходе выступления на Aspen Security Forum заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция велась на YouTube-канале форума.

"Мы быстро продвигаемся в этом вопросе вперед. Украина должна быть в состоянии действительно эффективно управлять F-16 и использовать их… Так что эта работа ведется полным ходом, и мы собираемся работать как можно быстрее, чтобы иметь возможность предоставить этот потенциал Украине", – сказал Салливан, подчеркнув важность подготовки украинских пилотов и организации обслуживания самолетов.

Он считает, что истребители, прежде всего, "важны для долгосрочной обороны и сдерживающего потенциала Украины".

"Мы не просто готовимся к контрнаступлению сегодня, мы создаем для Украины силы на будущее. И именно этому действительно посвящена значительная часть нашей работы", – отметил Салливан.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: США, Украина, истребители, самолеты, Джейк Салливан, контрнаступление, F-16
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