Салливан о передаче Украине F-16: Мы быстро продвигаемся в этом вопросе вперед

"Мы быстро продвигаемся в этом вопросе вперед. Украина должна быть в состоянии действительно эффективно управлять F-16 и использовать их… Так что эта работа ведется полным ходом, и мы собираемся работать как можно быстрее, чтобы иметь возможность предоставить этот потенциал Украине", – сказал Салливан, подчеркнув важность подготовки украинских пилотов и организации обслуживания самолетов.
Он считает, что истребители, прежде всего, "важны для долгосрочной обороны и сдерживающего потенциала Украины".
"Мы не просто готовимся к контрнаступлению сегодня, мы создаем для Украины силы на будущее. И именно этому действительно посвящена значительная часть нашей работы", – отметил Салливан.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.