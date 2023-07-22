Салливан о передаче Украине F-16: Мы быстро продвигаемся в этом вопросе вперед

"Мы быстро продвигаемся в этом вопросе вперед. Украина должна быть в состоянии действительно эффективно управлять F-16 и использовать их… Так что эта работа ведется полным ходом, и мы собираемся работать как можно быстрее, чтобы иметь возможность предоставить этот потенциал Украине", – сказал Салливан, подчеркнув важность подготовки украинских пилотов и организации обслуживания самолетов.

Он считает, что истребители, прежде всего, "важны для долгосрочной обороны и сдерживающего потенциала Украины".

"Мы не просто готовимся к контрнаступлению сегодня, мы создаем для Украины силы на будущее. И именно этому действительно посвящена значительная часть нашей работы", – отметил Салливан.