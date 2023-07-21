Игнат назвал "один из самых лучших самолетов" россиян, характеристики которого сопоставимы с F-16

"У них есть "Су-35". Это один из самых лучших самолетов. У них есть еще "Су-57", где-то они там летают, но на фронте их никто не видел. Хотя в российских пабликах писали, что они якобы где-то применяются – ну, возможно, но официально зафиксировано этого не было. Основной самолет, который представляет для нас угрозу, – это "Су-35". Это нужно признать. Он сбивается. Но он все же технологичен и имеет серьезное вооружение. Одна из самых опасных ракет, которая нам угрожает, – это "Р-37". Возможно, их у них немного, но эти ракеты уже применяли против нашей авиации. Они заявляют, что их дальность 380 км, но наши пилоты очень скептически относятся к этим заявлениям. Но 200+ км она все же бьет", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что и "Су-35", и F-16 проходили модернизацию.

"Плюс главное в самолете – это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. И это "Су-35" имеет. Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы и так далее. Надо понимать, что противник серьезный, но и F-16 тоже непростой противник, который также проходил ту же модернизацию", – резюмировал Игнат.