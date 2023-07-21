Игнат назвал "один из самых лучших самолетов" россиян, характеристики которого сопоставимы с F-16

"У них есть "Су-35". Это один из самых лучших самолетов. У них есть еще "Су-57", где-то они там летают, но на фронте их никто не видел. Хотя в российских пабликах писали, что они якобы где-то применяются – ну, возможно, но официально зафиксировано этого не было. Основной самолет, который представляет для нас угрозу, – это "Су-35". Это нужно признать. Он сбивается. Но он все же технологичен и имеет серьезное вооружение. Одна из самых опасных ракет, которая нам угрожает, – это "Р-37". Возможно, их у них немного, но эти ракеты уже применяли против нашей авиации. Они заявляют, что их дальность 380 км, но наши пилоты очень скептически относятся к этим заявлениям. Но 200+ км она все же бьет", – отметил Игнат.
Он подчеркнул, что и "Су-35", и F-16 проходили модернизацию.
"Плюс главное в самолете – это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику, то есть сопровождать и вести огонь сразу по нескольким воздушным целям. И это "Су-35" имеет. Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы и так далее. Надо понимать, что противник серьезный, но и F-16 тоже непростой противник, который также проходил ту же модернизацию", – резюмировал Игнат.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили 315 российских самолетов и 310 вертолетов.