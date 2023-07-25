Кулеба заявил, что истребители F-16 помогут Украине с экспортом зерна

"Когда мы получим F-16, мы не будем зависеть от российского шантажа в вопросе экспорта украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее мы сможем запустить новый коридор, который будет защищен и эффективен и который будет работать без всяких препятствий", – сказал он.
По словам Кулебы, поставки украинского зерна на мировые рынки приведут к стабилизации цен и их снижению, что поможет людям избежать голода, а Россия перестанет шантажировать мир.
11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.