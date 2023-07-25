Кулеба заявил, что истребители F-16 помогут Украине с экспортом зерна

Украина пока не получила западных истребителей, которые запрашивала у партнеров Фото: EPA

"Когда мы получим F-16, мы не будем зависеть от российского шантажа в вопросе экспорта украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее мы сможем запустить новый коридор, который будет защищен и эффективен и который будет работать без всяких препятствий", – сказал он.

По словам Кулебы, поставки украинского зерна на мировые рынки приведут к стабилизации цен и их снижению, что поможет людям избежать голода, а Россия перестанет шантажировать мир.