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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба заявил, что истребители F-16 помогут Украине с экспортом зерна

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Украина пока не получила западных истребителей, которые запрашивала у партнеров
Украина пока не получила западных истребителей, которые запрашивала у партнеров
Фото: EPA

Когда Украина получит истребители F-16, она не будет зависеть от российского шантажа в вопросах зернового экспорта, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью каналу France24, которое вышло 25 июля.

"Когда мы получим F-16, мы не будем зависеть от российского шантажа в вопросе экспорта украинского зерна на мировые рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее мы сможем запустить новый коридор, который будет защищен и эффективен и который будет работать без всяких препятствий", – сказал он.

По словам Кулебы, поставки украинского зерна на мировые рынки приведут к стабилизации цен и их снижению, что поможет людям избежать голода, а Россия перестанет шантажировать мир.

Контекст:

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении принимают участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. 

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, в меморандуме предусмотрено, что в программе обучения примут участие украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал. Кроме того, есть возможность включения в программу других типов истребителей, также коалиция готова рассмотреть иные способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16, сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что в августе начнется обучение украинских пилотов в Нидерландах. По данным СМИ, тогда же обучение украинских пилотов может начаться и в Румынии, для тренировок там уже выделена авиабаза.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Дмитрий Кулеба, война России против Украины, зерно, F-16
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