Рустамзаде: Ракеты Storm Shadow – это даже действеннее, чем ATACMS. У ATACMS будут проблемы с GPS-наведением

Рустамзаде: Storm Shadow – это очень хорошая история. Это очень, удачные ракеты, я думаю что передача их в товарном количестве вам очень сильно поможет Скриншот: Caliber Az / YouTube

Рустамзаде сказал, что GPS-наведение ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS (ATACMS – один из видов ракет, запускаемых из этих систем) чувствительно к средствам радиоэлектронной борьбы.

"Есть РЭБы, которые глушат GPS-сигнал", – пояснил он, но не уточнил, какие именно модификации ракет имеет в виду. Украинский военный портал Defence Express рассказывал, что есть несколько модификаций этих ракет. Так, например, ATACMS Block I имеет инерциальную систему наведения, стреляет на расстояние до 165 км с отклонением 220–250 м, а ракеты ATACMS Block IA и самая современная ATACMS Block IVA оборудованы уже комбинированной системой навигации (инерциальная и GPS) и имеют большую дальность.

Он рассказал, что "одна страна", у которой на вооружении есть системы HIMARS с ракетами меньшей дальности, чем ATACMS, меняла блоки GPS-наведения на этих ракетах. "Три месяца потребовалось израильским производителям, чтобы на всех ракетах поменять в боевой части этот GPS-модуль на новый, помехозащищенный", – заявил он.

Журналист спросил, идет ли речь об Азербайджане. "Можно сказать, что да", – ответил Рустамзаде.

На ATACMS, по его мнению, такие же модули.

Аналитик отметил, что из-за этого Украина использует переданные Британией Storm Shadow, "которые в три-пять раз дороже, чем ATACMS".

"Но [Storm Shadow] – это очень хорошая история, – добавил он. – Это очень удачные ракеты, я думаю, что передача их в товарном количестве вам очень сильно поможет. Это даже будет действеннее, чем ATACMS. Потому что я обозначил, что у них будут проблемы с GPS-наведением".

GPS-наведение ракет Storm Shadow защищено от помех, также они имеют оптическую систему наведения, пояснил Рустамзаде.

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