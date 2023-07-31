ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рустамзаде: Ракеты Storm Shadow – это даже действеннее, чем ATACMS. У ATACMS будут проблемы с GPS-наведением

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Рустамзаде: Storm Shadow это очень хорошая история. Это очень, удачные ракеты, я думаю что передача их в товарном количестве вам очень сильно поможет
Рустамзаде: Storm Shadow – это очень хорошая история. Это очень, удачные ракеты, я думаю что передача их в товарном количестве вам очень сильно поможет
Скриншот: Caliber Az / YouTube

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, что британско-французские дальнобойные ракеты Storm Shadow более эффективны, чем американские ATACMS. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Рустамзаде сказал, что GPS-наведение ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS (ATACMS – один из видов ракет,  запускаемых из этих систем) чувствительно к средствам радиоэлектронной борьбы. 

"Есть РЭБы, которые глушат GPS-сигнал", – пояснил он, но не уточнил, какие именно модификации ракет имеет в виду. Украинский военный портал Defence Express рассказывал, что есть несколько модификаций этих ракет. Так, например, ATACMS Block I имеет инерциальную систему наведения, стреляет на расстояние до 165 км с отклонением 220–250 м, а ракеты ATACMS Block IA и самая современная ATACMS Block IVA оборудованы уже комбинированной системой навигации (инерциальная и GPS) и имеют большую дальность.  

Он рассказал, что "одна страна", у которой на вооружении есть системы HIMARS с ракетами меньшей дальности, чем ATACMS, меняла блоки GPS-наведения на этих ракетах. "Три месяца потребовалось израильским производителям, чтобы на всех ракетах поменять в боевой части этот GPS-модуль на новый, помехозащищенный", – заявил он.

Журналист спросил, идет ли речь об Азербайджане. "Можно сказать, что да", – ответил Рустамзаде. 

На ATACMS, по его мнению, такие же модули. 

Аналитик отметил, что из-за этого Украина использует переданные Британией Storm Shadow, "которые в три-пять раз дороже, чем ATACMS". 

"Но [Storm Shadow] – это очень хорошая история, – добавил он. – Это очень удачные ракеты, я думаю, что передача их в товарном количестве вам очень сильно поможет. Это даже будет действеннее, чем ATACMS. Потому что я обозначил, что у них будут проблемы с GPS-наведением". 

GPS-наведение ракет Storm Shadow защищено от помех, также они имеют оптическую систему наведения, пояснил Рустамзаде.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км. 

CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Пока самое дальнобойное оружие, полученное Украиной от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.

О том, что Франция в качестве "сигнала поддержки" предоставит Украине для защиты от российской агрессии ракеты большой дальности SCALP, заявил 11 июля перед началом саммита НАТО в Вильнюсе французский президент Эммануэль Макрон. СМИ сообщили, что SCALP – это аналог британских Storm Shadow, в зависимости от версии они могут достигать целей на расстоянии 250, 500 и 700 км.

Президент США Джо Байден после саммита в Вильнюсе подтвердил журналистам, что рассмотрит возможность отправки ATACMS в Украину. "Но больше всего им нужны артиллерийские снаряды, и мы работаем над этим", – отметил американский президент.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, вооружение, война России против Украины, ракеты, HIMARS, ATACMS, Агиль Рустамзаде, Storm Shadow
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