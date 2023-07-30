Рустамзаде: Империя лечится только делением, другого способа нет. При любом другом раскладе Украина оттянет войну и будут воевать ваши дети

Журналист спросил аналитика, какой он видит победу Украины.

"Несомненно, выход на границы 1991 года, изъятие у России ядерного арсенала. [...] Россия – это империя. Она должна перестать быть империей", – ответил Рустамзаде.

Он подчеркнул, что через подобное прошли Япония и Германия.

"Империи лечатся только делением, другого способа излечить имперскость населения и ущербное мышление нет. При любом другом раскладе вы оттянете войну и будут воевать ваши дети. Типичный пример – наша война в Карабахе", – объяснил азербайджанский аналитик.

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