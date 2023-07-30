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Рустамзаде: Империя лечится только делением, другого способа нет. При любом другом раскладе Украина оттянет войну и будут воевать ваши дети

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Рустамзаде отметил, что Япония и Германия пережили распад как империи
Рустамзаде отметил, что Япония и Германия пережили распад как империи
Скриншот: Caliber Az / YouTube

Для полной победы над страной-агресором Россией Украине необходимо не только выйти на границы 1991 года, но и добиться "распада империи". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

Журналист спросил аналитика, какой он видит победу Украины.

"Несомненно, выход на границы 1991 года, изъятие у России ядерного арсенала. [...] Россия – это империя. Она должна перестать быть империей", – ответил Рустамзаде.

Он подчеркнул, что через подобное прошли Япония и Германия.

"Империи лечатся только делением, другого способа излечить имперскость населения и ущербное мышление нет. При любом другом раскладе вы оттянете войну и будут воевать ваши дети. Типичный пример – наша война в Карабахе", – объяснил азербайджанский аналитик.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году называл Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если украинская армия выбьет российских оккупантов со своей территории, в России может произойти ряд революций. "Если мы будем бороться до конца и выдавим их силой, их точно не будет в том виде, в каком они сейчас, потому что у них будет взрыв социальный: что они потеряли и государство, и уважение, место за дипломатическим столом, и потеряли армию, все потеряли – у них будет внутри революция, и не одна", – объяснял он в интервью, обнародованном в начале июля. 

26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью президента РФ Владимира Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала РФ российский народ может исчезнуть.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Германия, Япония, распад России, Агиль Рустамзаде
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