Рустамзаде: На поле боя было равновесие, но чаша весов качнулась. Украина стала одерживать верх в контрбатарейной борьбе

"Очень сложно назвать временные рамки. Почему? Потому что вот чаша весов качнулась. Вот было равновесие, но чаша весов качнулась. Вы стали одерживать верх в контрбатарейной борьбе. Что это вам даст? Это вам даст огневое преимущество в 20–30-километровой зоне от линии фронта", – сказал он.
Азербайджанский аналитик отметил, что теперь от наличия боеприпасов у украинской армии зависит поддержание данного темпа и уничтожение живой силы, артиллерии и боевой техники противника.
"А я не знаю, сколько у вас боеприпасов. Вы можете отстреливать от 5 тыс. до 7 тыс. снарядов. Если вы будете продолжать такими темпами месяц-полтора, то, я думаю, у вас будут в конечном итоге лучше условия для выполнения мелких тактических наступательных и контрнаступательных операций", – объяснил Рустамзаде.
Аналитик считает, что за летнюю кампанию (он имеет в виду период до 15 сентября) "украинская армия будет в состоянии серьезно попортить кровь российской армии".
5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что "постоянно есть прогресс в производстве оружия в Украине".
Наращивание производства боеприпасов – одна из задач, поставленных новоназначенному гендиректору государственного "Укроборонпрома" Герману Сметанину.
Кроме того, в марте 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. 23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. 5 мая ЕС одобрил выделение €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины.
В мае верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина уже получила 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет в рамках этого плана.
В интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано 9 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июне 2023 года в Украине было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год.