Рустамзаде: На поле боя было равновесие, но чаша весов качнулась. Украина стала одерживать верх в контрбатарейной борьбе

"Очень сложно назвать временные рамки. Почему? Потому что вот чаша весов качнулась. Вот было равновесие, но чаша весов качнулась. Вы стали одерживать верх в контрбатарейной борьбе. Что это вам даст? Это вам даст огневое преимущество в 20–30-километровой зоне от линии фронта", – сказал он.

Азербайджанский аналитик отметил, что теперь от наличия боеприпасов у украинской армии зависит поддержание данного темпа и уничтожение живой силы, артиллерии и боевой техники противника.

"А я не знаю, сколько у вас боеприпасов. Вы можете отстреливать от 5 тыс. до 7 тыс. снарядов. Если вы будете продолжать такими темпами месяц-полтора, то, я думаю, у вас будут в конечном итоге лучше условия для выполнения мелких тактических наступательных и контрнаступательных операций", – объяснил Рустамзаде.

Аналитик считает, что за летнюю кампанию (он имеет в виду период до 15 сентября) "украинская армия будет в состоянии серьезно попортить кровь российской армии".

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