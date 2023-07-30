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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рустамзаде: На поле боя было равновесие, но чаша весов качнулась. Украина стала одерживать верх в контрбатарейной борьбе

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Боеприпасы Украина производит в том числе сама
Боеприпасы Украина производит в том числе сама
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook (архив)

В войне России против Украины стороны готовятся к "игре вдолгую", но временные рамки назвать сложно. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

"Очень сложно назвать временные рамки. Почему? Потому что вот чаша весов качнулась. Вот было равновесие, но чаша весов качнулась. Вы стали одерживать верх в контрбатарейной борьбе. Что это вам даст? Это вам даст огневое преимущество в 20–30-километровой зоне от линии фронта", – сказал он.

Азербайджанский аналитик отметил, что теперь от наличия боеприпасов у украинской армии зависит поддержание данного темпа и уничтожение живой силы, артиллерии и боевой техники противника.

"А я не знаю, сколько у вас боеприпасов. Вы можете отстреливать от 5 тыс. до 7 тыс. снарядов. Если вы будете продолжать такими темпами месяц-полтора, то, я думаю, у вас будут в конечном итоге лучше условия для выполнения мелких тактических наступательных и контрнаступательных операций", – объяснил Рустамзаде.

Аналитик считает, что за летнюю кампанию (он имеет в виду период до 15 сентября) "украинская армия будет в состоянии серьезно попортить кровь российской армии".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что "постоянно есть прогресс в производстве оружия в Украине".

Наращивание производства боеприпасов – одна из задач, поставленных новоназначенному гендиректору государственного "Укроборонпрома" Герману Сметанину.

Кроме того, в марте 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. 5 мая ЕС одобрил выделение €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины.

В мае верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина уже получила 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет в рамках этого плана.

В интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано 9 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июне 2023 года в Украине было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: армия, война, боеприпасы, артиллерия, наступление, война России против Украины, Агиль Рустамзаде
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