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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рустамзаде: Украинцам не нужны эмоциональные качели. Не надо себя настраивать: "Сейчас мы рванем – и победим". Вам должно хватить дыхалки на длинную дистанцию

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Рустамзаде считает, что украинцам понадобятся еще "долгие месяцы борьбы" с оккупантами
Рустамзаде считает, что украинцам понадобятся еще "долгие месяцы борьбы" с оккупантами
Фото: ЕРА

Украинцам следует быть готовым к долгой войне с российскими оккупантами. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

"Я замечаю, что в Украине спад эмоциональный. Дело в том, что надо понимать, что это упорная, долгая война. Вы будете выгрызать. Независимо от того, когда вам дадут [дальнобойные ракеты] ATACMS, когда вам дадут [истребители] F-16 или какие-то еще системы. Вам понадобятся долгие месяцы борьбы", – сказал он.

По словам аналитика, сейчас у украинской армии "неплохие позиции" и "очень хорошие возможности".

"Ваши возможности растут, российские возможности падают. [...] Вам нужно все, в том числе стойкость гражданского общества. И поэтому не нужны эмоциональные качели. Не настраивайте себя, что вот "сейчас рванем, сейчас победим". Надо взять [расчет] на долгую дистанцию, чтобы вам хватило дыхалки, чтобы вам хватило эмоций и нервов", – объяснил Рустамзаде.

Гордон поинтересовался его мнением, сколько может еще продолжаться война.

"С таким состоянием, с таким количеством поддержки [Украины] – это больше года. Если к зиме вам на 20–30% увеличат количество артиллерийских боеприпасов, если к зиме количество ударных дронов вы увеличите на 40–50%, к началу зимы над вами будут летать F-16 – к осени 2024 года вы можете добиться военного истощения РФ. Я отбрасываю все другие факторы, [...] я говорю только о военном инструменте. С теми силами и средствами, что есть у вас, это может затянуться и на три года. Вам не хватает динамики, вам не хватает иных возможностей", – считает Рустамзаде.

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, вторжение, украинцы, война России против Украины, деоккупация, Агиль Рустамзаде, эмоции
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