С начала российского вторжения погибло 68 сотрудников ГСЧС, пять находятся в плену

Крук отметил, что в последнее время россияне часто обстреливают подразделения ГСЧС Фото: ДСНС України / Telegram

"На сегодняшний день погибли 68 спасателей, ранен 201 спасатель", – рассказал он.

Крук отметил, что в последнее время россияне часто обстреливают подразделения ГСЧС.

"Мы подпадаем под защиту Женевских конвенций. Мы – не те подразделения, которые участвуют в боевых действиях, у кого есть оружие и так далее. И мы надеялись, что спасатели не будут гибнуть, их не будут расстреливать, брать в плен. Но в первые дни войны мы поняли, что российский агрессор презирает международные нормы, правила. При проведении эвакуационных мероприятий в Ирпене, Буче – потому что этим занимались мы совместно с полицией – нас брали в плен, у нас забирали технику. При проведении эвакуационных мероприятий из Мариуполя, на территории Запорожской области [у спасателей] также отбирали технику, расстреливали технику, брали в плен", – сказал он.

Глава ГСЧС добавил, что сейчас пять сотрудников ГСЧС находятся в российском плену.