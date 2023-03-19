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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала российского вторжения погибло 68 сотрудников ГСЧС, пять находятся в плену

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Крук отметил, что в последнее время россияне часто обстреливают подразделения ГСЧС
Крук отметил, что в последнее время россияне часто обстреливают подразделения ГСЧС
Фото: ДСНС України / Telegram

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибло 68 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук в эфире общенационального телемарафона 19 марта, пишет "Укринформ".

"На сегодняшний день погибли 68 спасателей, ранен 201 спасатель", – рассказал он.

Крук отметил, что в последнее время россияне часто обстреливают подразделения ГСЧС.

"Мы подпадаем под защиту Женевских конвенций. Мы – не те подразделения, которые участвуют в боевых действиях, у кого есть оружие и так далее. И мы надеялись, что спасатели не будут гибнуть, их не будут расстреливать, брать в плен. Но в первые дни войны мы поняли, что российский агрессор презирает международные нормы, правила. При проведении эвакуационных мероприятий в Ирпене, Буче – потому что этим занимались мы совместно с полицией – нас брали в плен, у нас забирали технику. При проведении эвакуационных мероприятий из Мариуполя, на территории Запорожской области [у спасателей] также отбирали технику, расстреливали технику, брали в плен", – сказал он.

Глава ГСЧС добавил, что сейчас пять сотрудников ГСЧС находятся в российском плену.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, спасатели, война России против Украины, погибшие
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