Оккупанты атаковали Харьковскую область из С-300. Повреждены жилье, пожарная часть и отдел полиции – ОВА

Одна из ракет попала во двор жилого дома Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его словам, оккупанты использовали ракеты С-300, артиллерию, минометы и крупнокалиберные пулеметы. Под огнем захватчиков были Стрелечья, Старица, Волчанск, Двуречная, Великий Бурлук, Гряниковка, Красная Заря и другие населенные пункты.

"В частности, вчера враг нанес два ракетных удара по Великому Бурлуку Купянского района. Один из снарядов попал во двор жилого дома. Повреждены не менее 20 соседних домов и хозяйственные постройки", – написал Синегубов.

По его данным, еще одна ракета ударила в землю на территории Великобурлукского райотдела полиции, повреждены также пожарно-спасательная часть, шесть частных автомобилей и соседние жилые дома. Люди не пострадали, говорится в сообщении главы ОВА.