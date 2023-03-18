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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Харьковскую область из С-300. Повреждены жилье, пожарная часть и отдел полиции – ОВА

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Одна из ракет попала во двор жилого дома
Одна из ракет попала во двор жилого дома
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За последние сутки армия России обстреляла четыре приграничных района Харьковской области – Харьковский, Купянский, Чугуевский и Богодуховский. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 18 марта сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты использовали  ракеты С-300, артиллерию, минометы и крупнокалиберные пулеметы. Под огнем захватчиков были Стрелечья, Старица, Волчанск, Двуречная, Великий Бурлук, Гряниковка, Красная Заря и другие населенные пункты.

"В частности, вчера враг нанес два ракетных удара по Великому Бурлуку Купянского района. Один из снарядов попал во двор жилого дома. Повреждены не менее 20 соседних домов и хозяйственные постройки", – написал Синегубов.

По его данным, еще одна ракета ударила в землю на территории Великобурлукского райотдела полиции, повреждены также пожарно-спасательная часть, шесть частных автомобилей и соседние жилые дома. Люди не пострадали, говорится в сообщении главы ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, армия РФ, Купянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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