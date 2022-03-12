С начала войны 31 батальон оккупантов потерял боеспособность – Генштаб ВСУ

Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили отпор и были остановлены на отдельных направлениях, а на остальных – существенно снизили темпы продвижения.

С начала боевых действий 31 действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных сил Украины, деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

Война России против Украины. Главное (обновляется)