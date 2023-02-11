СБУ объявила о подозрении главе Следкома РФ Бастрыкину

По данным пресс-центра, СБУ собрала на Бастрыкина "масштабную доказательную базу".

"В частности, задокументирована его деятельность по введению оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины. Чиновник выполняет задачи высшего военно-политического руководства России по подавлению движения сопротивления в Украине. Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что об этом сам Бастрыкин неоднократно заявлял во время выступлений на российских каналах.

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом); ч. 3 ст. 436-2 (возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно) Уголовного кодекса Украины.