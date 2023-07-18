СБУ объявила о подозрении военной, подозреваемой в передаче оккупантам информации о ВСУ

Задержанная – военнослужащая по контракту в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в регионе и выполняет боевые задания на передовой. По данным СБУ, она собирала разведданные о беспилотниках Сил безопасности и обороны.

"В первую очередь врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также агент ГРУ пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск", - говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, женщина отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны на территории региона.

"В случае успешного выполнения вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" ее в РФ и выдать российский паспорт", – добавили в пресс-центре.

СБУ задержала женщину на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах.

"По данным следствия, контрактница была дистанционно завербована в начале этого года кадровым сотрудником ГРУ с позывным Димка. В поле зрения российской спецслужбы она попала из-за подписки на разные группы военного толка в запрещенной соцсети "ВКонтакте". В дальнейшем изменница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов", – говорится в сообщении.

Женщине объявили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Она арестована, ей грозит пожизненное лишение свободы.