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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области задержана группа, которая подозревается в работе на ФСБ и подготовке терактов. Ее возглавлял бывший сотрудник милиции

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В случае приближения оккупантов группа готовилась поддерживать их диверсиями
В случае приближения оккупантов группа готовилась поддерживать их диверсиями
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины раскрыла на территории Днепропетровской области группу российских агентов, которая разведывала позиции Сил специального назначения Вооруженных сил Украины и готовила теракты. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 3 февраля.

По данным следствия, подозреваемые собирали для Федеральной службы безопасности РФ информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

"В первую очередь они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск. Для этого агенты врага постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей", – говорится в сообщении.

В случае приближения оккупационных войск к Днепропетровской области агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде диверсий и терактов на территории, отмечают в СБУ.

По данным правоохранителей, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. Он фактически находился в статусе вражеского резидента и формировал агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Во время обысков дома у подозреваемых правоохранители обнаружили огнестрельное оружие с глушителями, гранаты, патроны разного калибра, средства связи. Фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, суд принял решение держать их под стражей.

Теги: СБУ, терроризм, милиция, ФСБ, Днепропетровская область, госизмена, ВСУ, война России против Украины, иностранные агенты
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