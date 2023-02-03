В Днепропетровской области задержана группа, которая подозревается в работе на ФСБ и подготовке терактов. Ее возглавлял бывший сотрудник милиции

По данным следствия, подозреваемые собирали для Федеральной службы безопасности РФ информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

"В первую очередь они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск. Для этого агенты врага постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей", – говорится в сообщении.

В случае приближения оккупационных войск к Днепропетровской области агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде диверсий и терактов на территории, отмечают в СБУ.

По данным правоохранителей, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. Он фактически находился в статусе вражеского резидента и формировал агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Во время обысков дома у подозреваемых правоохранители обнаружили огнестрельное оружие с глушителями, гранаты, патроны разного калибра, средства связи. Фигурантам сообщено о подозрении в государственной измене, суд принял решение держать их под стражей.