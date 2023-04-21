СБУ сообщила о задержании двух чиновников, которые в начале вторжения России подожгли пожарную часть в Киевской области

В спецслужбе подчеркнули, что разоблачение "предателей" проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Злоумышленниками оказались два чиновника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области. В ходе оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь. Установлено, что во исполнение вражеского указания 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков. В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь", – говорится в сообщении.

Как пояснили в СБУ, таким образом оккупанты пытались оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

"Кроме этого, фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО. Именно по их "наводке" рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части. Потом пострадавших держали в застенках местной "комендатуры РФ" до освобождения региона. Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости, которые им привозили в собственные дома. Также фигуранты имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.