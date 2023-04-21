ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании двух чиновников, которые в начале вторжения России подожгли пожарную часть в Киевской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СБУ, фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО
По данным СБУ, фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины 21 апреля сообщила в Telegram о задержании двух чиновников из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые содействовали российским захватчикам во время оккупации Киевской области в феврале – марте 2022 года.

В спецслужбе подчеркнули, что разоблачение "предателей" проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Злоумышленниками оказались два чиновника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области. В ходе оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь. Установлено, что во исполнение вражеского указания 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков. В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь", – говорится в сообщении.

Как пояснили в СБУ, таким образом оккупанты пытались оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

"Кроме этого, фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО. Именно по их "наводке" рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части. Потом пострадавших держали в застенках местной "комендатуры РФ" до освобождения региона. Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой необходимости, которые им привозили в собственные дома. Также фигуранты имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района", – отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, ГСЧС, оккупация, Киевская область, спецслужбы, чиновники, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (100053)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (79089)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (67954)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (66970)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58817)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53773)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51384)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (48378)
 
 
 
 