СБУ сообщила о задержании корректировщицы оккупантов, которая наводила российские ракеты на больницы и общежития в Краматорске

Подозреваемую задержали в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области
"Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии России. В дальнейшем по указанию агрессора фигурантка пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий", – говорится в сообщении.
Как уточнили в СБУ, разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
По данным спецслужбы, сотрудники СБУ задержали подозреваемую во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи. У нее изъяли мобильный телефон, который использовался для выполнения указаний оккупантов и коммуникации с представителем российской спецслужбы.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.