СБУ сообщила о задержании корректировщицы оккупантов, которая наводила российские ракеты на больницы и общежития в Краматорске

По данным спецслужбы, сотрудники СБУ задержали подозреваемую во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи Фото: Служба безпеки України / Telegram

Подозреваемую задержали в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области

"Для привлечения женщины к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", где она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии России. В дальнейшем по указанию агрессора фигурантка пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Кроме того, она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий", – говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, разведданные требовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

По данным спецслужбы, сотрудники СБУ задержали подозреваемую во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи. У нее изъяли мобильный телефон, который использовался для выполнения указаний оккупантов и коммуникации с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.