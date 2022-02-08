СБУ задержала одного из главарей боевиков "Казачьей национальной гвардии"

"Злоумышленник убегал от своих главарей на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат. По данным следствия, задержан житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Там он был назначен заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии", – говорится в сообщении.

Установлено, что его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Краснодонского (сейчас Сорокинского) и Антрацитовского районов Луганской области.

По информации спецслужбы, впоследствии подозреваемый покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями, которые вместо "денежного содержания" выдавали подчиненным продукты питания. Затем долгое время он скрывался на временно не подконтрольной украинским властям территории региона.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.