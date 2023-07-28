СБУ задержала жителя Торецка, подозреваемого в шпионаже за системами ПВО Украины

По данным правоохранителей, российская спецслужба завербовала фигуранта еще до начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

"После 24 февраля 2022 года он получил задачу прибыть в Кировоградскую область как переселенец с востока Украины для проведения разведывательно-подрывной деятельности. После того как российский агент поселился в одном из населенных пунктов области, он начал собирать информацию о местах базирования подразделений ВСУ. В первую очередь, пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны и установить локации местных штабов теробороны. Чтобы получить сведения, злоумышленник устроился ремонтником на одном из военных объектов региона", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, за каждое выполненное задание оккупанты "гарантировали" подозреваемому денежную оплату в размере до 5 тыс. грн. Кроме того, в качестве вознаграждения в ФСБ РФ обещали "эвакуировать" его в Россию и трудоустроить в ряды спецслужбы страны-агрессора.

"Однако препятствием этих "планов" стали сотрудники Службы безопасности, которые своевременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали "на горячем", когда он скрыто фотографировал объект ВСУ. У злоумышленника был изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с представителем ФСБ и фиксации мест базирования украинских защитников. Снятые медиафайлы с координатами и привязкой к местности требовались российским захватчикам для подготовки нового воздушного удара по региону", – подчеркнули в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.