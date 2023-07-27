Спецназовцы СБУ с помощью дрона уничтожили российскую систему залпового огня "Солнцепек" – Федоров

"Украинский FPV-дрон превратил российский "Солнцепек" в груду металлолома. Это результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках Армии дронов за средства компании Everstake", – написал Федоров.

Он отметил, что "Солнцепек" – это тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня, которой оккупанты обстреливают территорию Украины. По словам министра, выстрел из этой системы "способен уничтожать все" – от бронированной техники до объектов инфраструктуры.

"Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. Армия дронов продолжает расти. Спасибо бойцам за работу", – подчеркнул Федоров.

В опубликованном им видео указано, что вражеская техника была уничтожена на востоке Украины.