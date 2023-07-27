Спецназовцы СБУ с помощью дрона уничтожили российскую систему залпового огня "Солнцепек" – Федоров

"Украинский FPV-дрон превратил российский "Солнцепек" в груду металлолома. Это результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках Армии дронов за средства компании Everstake", – написал Федоров.
Он отметил, что "Солнцепек" – это тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня, которой оккупанты обстреливают территорию Украины. По словам министра, выстрел из этой системы "способен уничтожать все" – от бронированной техники до объектов инфраструктуры.
"Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. Армия дронов продолжает расти. Спасибо бойцам за работу", – подчеркнул Федоров.
В опубликованном им видео указано, что вражеская техника была уничтожена на востоке Украины.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.