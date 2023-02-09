СБУ заявила о разоблачении продовольственной корпорации, финансировавшей террористов на Донбассе

По данным следствия, компания владела частью активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам. Предприятие перечислило в "бюджет "ДНР" более 4 млн грн, сообщают в СБУ.

Также указывается, что эта корпорация осуществляла отчисления в фонд главаря "ДНР" Дениса Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.

Как свидетельствуют материалы следствия, организатором незаконной деятельности оказался владелец компании, созданной в начале 2000-х годов в Донецкой области. Предприятие занималось сбытом оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

В 2014 году учредители коммерческой структуры перевели часть ее активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – в Днепропетровскую область. Часть бизнеса все это время оставалась на временно оккупированной территории, владелец наладил там сбыт продукции, говорится в сообщении.

В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании в Днепропетровской области и в местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины), они планируют сообщить о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрать меру пресечения.