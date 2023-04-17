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СБУ заявила о разоблачении сети пророссийских интернет-агитаторов

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По данным следствия, подозреваемые публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины
По данным следствия, подозреваемые публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов, в состав которой входило шесть пропагандистов. Среди них было и должностное лицо государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщила 17 апреля пресс-службу СБУ.

По данным следствия, подозреваемые публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ государства. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Правоохранители задержали агитаторов в разных городах. В частности:

В Киеве задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". На российских интернет-платформах "ВКонтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями лидера Чечни Рамзана Кадырова, который призывал к "присоединению" захваченных районов Украины в состав РФ.

В Ивано-Франковской области к пяти годам шести месяцам тюрьмы приговорена жительница Калуша, которая оправдывала российскую агрессию и предлагала выдать российским захватчикам "главных бандеровцев".

В Закарпатье задержан житель Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в захваченных районах на юге и востоке Украины. Кроме того, на территории области разоблачены два вражеских агитатора из Беларуси, которые имели вид на жительство в Украине.

По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовали для дискредитации сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.

В Запорожье сообщили о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял российских оккупантов и оправдывал их преступления против мирных жителей.

По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Запорожье, Беларусь, Закарпатье, Ивано-Франковск, Антонов, соцсети, Служба безопасности Украины
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