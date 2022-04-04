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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Щиголь: В Украине много видов связи – они страхуют друг друга. Чем больше альтернатив, тем лучше, тем более надежная связь в военное время

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Щиголь: Ключевая проблема невозможность восстановить электропитание базовых станций
Щиголь: Ключевая проблема – невозможность восстановить электропитание базовых станций
Фото: cip.gov.ua

Никто не знает, что сделать, чтобы не работала связь в Украине, сообщил в интервью изданию "ГОРДОН" глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь.

"Чем больше видов связи, тем надежнее. Сегодня используются спутниковая, мобильная связь, рации, другие системы обмена информацией, в том числе оптоволоконная сеть. Все они страхуют друг друга. Там, где нарушена мобильная связь, работают оптоволоконные и радиорелейные станции. Все подстраховывается спутниковой связью. И чем больше альтернатив, тем лучше, тем более надежной будет связь. Особенно в военное время", – заявил Щиголь.

По его словам, сейчас вообще отсутствует мобильная связь более чем в 20 населенных пунктах. Ключевая проблема, с которой сталкиваются операторы, – невозможность восстановить электропитание базовых станций.

"Следующая проблема – повреждение и уничтожение оптоволоконных линий. Здесь несколько меньше затруднений, потому что в Украине большое количество таких сетей. Дело в том, что коммуникации в нашей стране развивались с минимальным вмешательством государства – это самая прогрессивная сфера. И во многих случаях государство даже не знает, где проложены линии. Каждый оператор строил сети для своих абонентов так, как считал нужным. В условиях войны это классно! Никто не знает, что сделать, чтобы не работала связь в Украине. Сегодня если что-то перебито в одном месте, всегда есть альтернатива", – сообщил Щиголь.

Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны. Полный текст интервью

Контекст:

С 7 марта в Украине запустили национальный роуминг. Эта возможность позволяет абонентам переключаться на сети других украинских операторов, если своя сеть временно недоступна. В национальном роуминге можно звонить и отправлять смс. На такой шаг мобильные операторы пошли в связи с тем, что в захваченных оккупантами городах часто наблюдаются проблемы со связью.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, мобильная связь, вторжение, спецслужбы, Госспецсвязи, безопасность, интервью, кибератака, Служба безопасности Украины, Юрий Щиголь
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