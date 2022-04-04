Щиголь: В Украине много видов связи – они страхуют друг друга. Чем больше альтернатив, тем лучше, тем более надежная связь в военное время

"Чем больше видов связи, тем надежнее. Сегодня используются спутниковая, мобильная связь, рации, другие системы обмена информацией, в том числе оптоволоконная сеть. Все они страхуют друг друга. Там, где нарушена мобильная связь, работают оптоволоконные и радиорелейные станции. Все подстраховывается спутниковой связью. И чем больше альтернатив, тем лучше, тем более надежной будет связь. Особенно в военное время", – заявил Щиголь.

По его словам, сейчас вообще отсутствует мобильная связь более чем в 20 населенных пунктах. Ключевая проблема, с которой сталкиваются операторы, – невозможность восстановить электропитание базовых станций.

"Следующая проблема – повреждение и уничтожение оптоволоконных линий. Здесь несколько меньше затруднений, потому что в Украине большое количество таких сетей. Дело в том, что коммуникации в нашей стране развивались с минимальным вмешательством государства – это самая прогрессивная сфера. И во многих случаях государство даже не знает, где проложены линии. Каждый оператор строил сети для своих абонентов так, как считал нужным. В условиях войны это классно! Никто не знает, что сделать, чтобы не работала связь в Украине. Сегодня если что-то перебито в одном месте, всегда есть альтернатива", – сообщил Щиголь.

Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны. Полный текст интервью