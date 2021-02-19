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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: К военнослужащим ООС штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз спросила, является ли действующим приказ Минобороны о лишении премий украинских военнослужащих за открытие ответного огня на Донбассе. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что к украинским военным в зоне ООС не применяются штрафы за ответный огонь.

Шмыгаль назвал заявление Фриз "манипуляцией и провокацией"
Шмыгаль назвал заявление Фриз "манипуляцией и провокацией"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 19 февраля опроверг информацию о якобы штрафах для украинских военных за открытие ответного огня в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз спросила: "Является ли действующим приказ Минобороны о лишении премий украинских военнослужащих за открытие ответного огня?".

"К военнослужащим в районе операции Объединенных сил штрафы за ответный огонь на российские провокации не применяются. Ставлю точку в этой вашей провокации и манипуляции. Для создания безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава, который участвует в мерах отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ внедрена выплата соответствующего денежного возраграждения военнослужащим ВСУ, командирам отделений, взводов, рот, батарей, батальонов, дивизионов и бригад. Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяцъ", – ответил премьер.

Он заявил, что к нарушениям относятся совершение военного административного правонарушения, административного нарушения, наличие учтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний за нарушения правил гигиены и травмирование из-за нарушения мер безопасности, суициды, неоправданные боевые потери среди личного состава, открытие огня без приказа командира, начальника, кроме случаев военной необходимости.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Теги: Верховная Рада, Министерство обороны Украины, Ирина Фриз, ВСУ, обстрелы, операция Объединенных сил, Денис Шмыгаль, Кабмин
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