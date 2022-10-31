Шустер рассказал, что считает победой Украины в войне с Россией

Об этом он заявил в эфире стрима "Итоги недели с Шустером" с главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман и основателем издания Дмитрием Гордоном.
"Нам сейчас не столь важно не проиграть. Надо выиграть. А что такое победа в этой войне? С моей точки зрения, это: российская армия уходит к границам 91-го года; Россия признает геноцид украинского народа. Проходит международный трибунал – и военные преступники получают по заслугам. Россия соглашается с тем, что она обязана платить репарации. Вот это должно произойти. И что очень важно: они должны своему народу на "Первом канале", на ВГТРК показать, что они натворили в Украине, и попросить прощения", – сказал Шустер.
Он подчеркнул, что это не исключает репараций "и всего остального".
Также должна быть денацификация России, отметил телеведущий. "Тогда это победа", – подчеркнул он.
"Победа – это больше, чем отвод российских войск к границам 91-го года. Это больше, больше, больше. Я думаю, что это будет долгий процесс, имея в виду, что в Кремле не происходит ничего хорошего", – добавил Шустер.
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, вследствие чего были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке Украины.
По прогнозу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, война завершится до лета 2023 года и Украина "для начала" выйдет на границы 1991 года.