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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер рассказал, что считает победой Украины в войне с Россией

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Шустер: Победа это больше, чем отвод российских войск к границам 91-го года. Это больше, больше, больше
Шустер: Победа – это больше, чем отвод российских войск к границам 91-го года. Это больше, больше, больше
Фото: Шустер online / Facebook

Победа Украины в войне с Россией – это не только выход Украины на государственные границы 1991 года, но и признание Россией геноцида украинского народа, международный трибунал для военно-политического руководства РФ, ответственного за агрессию, и выплата репараций, считает телеведущий Савик Шустер.

Об этом он заявил в эфире стрима "Итоги недели с Шустером" с главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман и основателем издания Дмитрием Гордоном.

"Нам сейчас не столь важно не проиграть. Надо выиграть. А что такое победа в этой войне? С моей точки зрения, это: российская армия уходит к границам 91-го года; Россия признает геноцид украинского народа. Проходит международный трибунал – и военные преступники получают по заслугам. Россия соглашается с тем, что она обязана платить репарации. Вот это должно произойти. И что очень важно: они должны своему народу на "Первом канале", на ВГТРК показать, что они натворили в Украине, и попросить прощения", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что это не исключает репараций "и всего остального".

Также должна быть денацификация России, отметил телеведущий. "Тогда это победа", – подчеркнул он.

"Победа – это больше, чем отвод российских войск к границам 91-го года. Это больше, больше, больше. Я думаю, что это будет долгий процесс, имея в виду, что в Кремле не происходит ничего хорошего", – добавил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, вследствие чего были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке Украины.

По прогнозу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, война завершится до лета 2023 года и Украина "для начала" выйдет на границы 1991 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, геноцид, ВГТРК, Алеся Бацман, репарации
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