Шустер рассказал, что считает победой Украины в войне с Россией

Шустер: Победа – это больше, чем отвод российских войск к границам 91-го года. Это больше, больше, больше Фото: Шустер online / Facebook

Об этом он заявил в эфире стрима "Итоги недели с Шустером" с главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман и основателем издания Дмитрием Гордоном.

"Нам сейчас не столь важно не проиграть. Надо выиграть. А что такое победа в этой войне? С моей точки зрения, это: российская армия уходит к границам 91-го года; Россия признает геноцид украинского народа. Проходит международный трибунал – и военные преступники получают по заслугам. Россия соглашается с тем, что она обязана платить репарации. Вот это должно произойти. И что очень важно: они должны своему народу на "Первом канале", на ВГТРК показать, что они натворили в Украине, и попросить прощения", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что это не исключает репараций "и всего остального".

Также должна быть денацификация России, отметил телеведущий. "Тогда это победа", – подчеркнул он.

"Победа – это больше, чем отвод российских войск к границам 91-го года. Это больше, больше, больше. Я думаю, что это будет долгий процесс, имея в виду, что в Кремле не происходит ничего хорошего", – добавил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube