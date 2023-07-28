Сикорский: Единственные, кто имеет право быть уставшими от войны, – это украинцы

Сикорский: Мы максимум можем получить немного более дорогие бензин или электроэнергию Фото: ЕРА

"Единственные, кто имеет право быть уставшими от войны, – это украинцы, особенно украинские военные. Мы в странах, где есть мир, имеем право только испытывать благодарность по отношению к ним, поскольку они рискуют жизнью и иногда ее теряют. А мы максимум можем получить немного более дорогие бензин или электроэнергию", – отметил Сикорский.

По его словам, действия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина способствуют тому, чтобы западные страны продолжали оказывать Украине помощь.

"Я веду переговоры также в Вашингтоне и там, особенно среди избирателей Республиканской партии, меньше энтузиазма в этом вопросе. Конечно, к сожалению, всегда есть политические бизнесмены, которые используют это. Однако это и задача украинских политиков – убеждать в вопросе дальнейшей поддержки. Я также рассчитываю на Путина, поскольку он всегда делает что-то настолько ужасное, как, например, в последнее время ракетные обстрелы Одессы, чтобы напомнить всем, насколько важна победа Украины в этой войне", – подчеркнул Сикорский.