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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сикорский: Единственные, кто имеет право быть уставшими от войны, – это украинцы

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Сикорский: Мы максимум можем получить немного более дорогие бензин или электроэнергию
Сикорский: Мы максимум можем получить немного более дорогие бензин или электроэнергию
Фото: ЕРА

Депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в опубликованном 28 июля интервью "Укринформу" заявил, что его раздражают слова о якобы усталости Запада от войны в Украине.

"Единственные, кто имеет право быть уставшими от войны, – это украинцы, особенно украинские военные. Мы в странах, где есть мир, имеем право только испытывать благодарность по отношению к ним, поскольку они рискуют жизнью и иногда ее теряют. А мы максимум можем получить немного более дорогие бензин или электроэнергию", – отметил Сикорский.

По его словам, действия президента страны-агрессора РФ Владимира Путина способствуют тому, чтобы западные страны продолжали оказывать Украине помощь.

"Я веду переговоры также в Вашингтоне и там, особенно среди избирателей Республиканской партии, меньше энтузиазма в этом вопросе. Конечно, к сожалению, всегда есть политические бизнесмены, которые используют это. Однако это и задача украинских политиков – убеждать в вопросе дальнейшей поддержки. Я также рассчитываю на Путина, поскольку он всегда делает что-то настолько ужасное, как, например, в последнее время ракетные обстрелы Одессы, чтобы напомнить всем, насколько важна победа Украины в этой войне", – подчеркнул Сикорский.

Контекст:

В Генштабе ВСУ в январе заявляли, что, не достигнув своих стратегических целей в 2022 году, Россия стремится выиграть время и вести войну на истощение.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 16 апреля сказала, что Путин не достигнет своих целей из-за усталости от войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 мая подчеркнул, что среди стран Запада нет признаков усталости от помощи Украине.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Радослав Сикорский, помощь, украинцы, война России против Украины, победа Украины
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