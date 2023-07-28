Каспаров: Американцы хотят, чтобы война закончилась к следующим президентским выборам. Это единственный способ для Байдена переизбраться

Политик обратил внимание, что сейчас Россия находится в стратегической обороне и выстроила "самые, наверное, мощные укрепления в истории", а Украина не обладает преимуществом в воздухе, не получив запрашиваемые западные самолеты и дальнобойные ракеты.

"Поэтому я считаю, что совершенно циничные, аморальные заявления американских политиков, что медленно идет наступление… Это говорят люди, которые выигрывали все войны, разбомбив все, что могло двигаться и даже не двигаться. Все победы над, между прочим, российской армией, над иракской армией – это результат бомбежек. Так же, в принципе, [США] и с Японией воевали", – напомнил Каспаров.

Российский оппозиционный политик объясняет задержки и отказы в поставках Украине ряда вооружений тем, что в США не хотят быстрой победы Украины в этом году.

"Американцы не хотят, чтобы война кончилась быстрее – война должна кончиться к следующим президентским выборам. Это единственный способ для Байдена переизбраться. Выиграть войну надо в июне следующего года, чтобы все помнили, что президент Байден привел Украину к победе над империей зла. Буш начал иракскую войну в 1991 году, а в 1992-м уже забыли. Надо выиграть к моменту, когда это все будет свежо в памяти", – убежден он.

По словам Каспарова, "это политика и, к сожалению, совершенно аморальная".

"Есть еще много других компонентов, связанных, например, с тем, что внутри самой администрации [Байдена] есть те, кто до сих пор не оставил надежды на договоренность с Россией. Не обязательно с [президентом страны-оккупанта РФ Владимиром] Путиным, может быть, с каким-то [основателем признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным, но надежды сохраняются", – полагает он.

К таким людям, указал российский оппозиционный политик, относится, в частности, Джейк Салливан, советник по национальной безопасности – "по существу, главное лицо партии, так называемой, негошиейтеров".

"Хотя реальный человек, стоящий за ним, – это директор ЦРУ Билл Бернс... Это старая дипломатическая школа", – добавил он.

Каспаров пояснил, что такие государственные деятели, как Салливан и Бернс, "выросли в уверенности, что в мире все решают большие ребята и большие страны.

"Как [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль, [советский вождь, диктатор Иосиф] Сталин и [президент США Франклин] Рузвельт решали [в Ялте, как будет выглядеть мир по окончании Второй мировой войны}. Сейчас есть Америка, Россия и Китай". А все остальные, в общем, должны подыгрывать", – привел он пример логики "старой дипломатической школы".

Этим, по его мнению, объясняются контакты ряда американских чиновников с РФ.

"Именно поэтому Бернсу гораздо сподручнее вести переговоры с [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым или [директором Службы внешней разведки РФ Сергеем] Нарышкиным, а не решать проблемы с Украиной. И тем не менее Салливан впервые сказал, что вопрос членства Украины в НАТО не подлежит обсуждению", – подчеркнул оппозиционер.

Каспаров отмечает, что если посмотреть на события после саммита НАТО в Вильнюсе, то они демонстрируют, что в американской политике случились важные изменения и это "полностью нивелирует негатив", который был в Вильнюсе,

"Потому что одна из проблем Вильнюсского саммита заключалась в том, что американцы считали, что членство Украины в НАТО может стать разменной картой в переговорах с "хорошим Путиным". [Слова Салливана демонстрируют, что] тема закрылась. Это мощнейшая поддержка не только признания заслуг Украины, но и включения Украины в НАТО", – констатировал он.

Но что касается войны, подход администрации Байдена, по мнению Каспарова, "достаточно просто упирается в политический календарь".

"Выборы в 2024 году – нужна великая победа. И, судя по графику поставок оружия, к марту следующего года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство. Самолетами, танками, артиллерией… Немцы стали выпускать уже черт знает сколько снарядов. Совершенно очевидно, что за зиму сделают столько, что можно будет запускать обратный отсчет. Можно предположить, что если к весне будет решающее превосходство, то к июню – июлю война закончится", – полагает он.

Российский оппозиционер при этом призвал не идеализировать политическую элиту США.

"Американскую политику определяют люди, которые ухитрились проиграть все в Афганистане. Они считали, что у них все под контролем, а через четыре дня все рухнуло. В Украине они думали наоборот: через четыре дня все рухнет, а война уже больше 500 дней идет. И люди, которые ухитрились допустить такие грубейшие ошибки, до сих пор принимают решения. В общем, американская политика тоже имеет свои большие проблемы", – резюмировал Каспаров.

Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ. Читайте полную версию интервью

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