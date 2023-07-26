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Война превратила Украину в "суперлабораторию изобретений" – The Washington Post

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В этом году правительство Украины выделит 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников
В этом году правительство Украины выделит 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников
Фото: Армія дронів / Facebook

Более 200 украинских компаний, связанных с производством беспилотников, в настоящее время работают вместе с военными подразделениями на передовой, чтобы настраивать и улучшать БПЛА. Об этом говорится в материале The Washington Post, опубликованном 26 июля.

Как отметил изданию вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, "это технологическая гонка 24/7".

На внутреннем украинском рынке БПЛА произошел "инновационный скачок": новые технологии, которые имеют улучшения в скорости, дальности полета и грузоподъемности оказывают непосредственное влияние на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, пишет СМИ. 

Украина, которая известна сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, не является "очевидным местом" для инноваций дронов, однако "острота войны" превратила страну в своего рода суперлабораторию изобретений, привлекая инвестиции от хваленых бизнес-миров, включая бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта, пишет The Washington Post.

СМИ также отметило украинскую программу "Армия дронов", "направленную на максимальное использование разведывательных и ударных беспилотников с тем, чтобы компенсировать большое преимущество России в авиации и артиллерии". Программа помогла частным компаниям обучить более 10 тыс. операторов дронов в прошлом году и планирует обучить еще 10 тыс. в течение следующих шести месяцев.

The Washington Post подчеркнуло, что украинские изобретатели дронов имеют возможность испытывать свою продукцию против одних из самых современных средств радиоэлектронной борьбы в мире. Это привилегия, которой нет у подавляющего большинства международных компаний, производящих беспилотные летательные аппараты, пишет СМИ. 

Бывший руководитель Uber, покинувший США, чтобы помогать Украине, Андрей Лискович отметил, что на Западе не возможно на таком уровне протестировать продукт. Поэтому у Украины есть реальная возможность "разработать решение мирового уровня", считает он.

Кроме того производители БПЛА могут получать постоянную обратную связь с передовой, что позволяет им немедленно вносить коррективы, чтобы уменьшить уязвимость, говорится в материале.

Будущее войны будет определяться и вестись дронами, подчеркнул бывший исполнительный директор Google Шмидт. Он добавил, что в будущем беспилотники будут играть "решающую роль" на суше, в воздухе и на море при разминировании полей и формировании "безжалостных рот дронов-камикадзе с искусственным интеллектом". 

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БПЛА.

В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. По состоянию на 8 мая 2023 года в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, сообщал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

21 июля Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.

Минобороны Украины сообщило в тот же день, что за период с 22 февраля прошлого года приняло на вооружение и в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов, произведенных в Украине. Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году правительство Украины выделит 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников. Шмыгаль проинформировал, что на данный момент БПЛА в Украине производят более 40 компаний, у которых есть контракты с государством, производство дронов, по его словам, выросло в десятки раз.

Теги: Украина, инвестиции, военные, беспилотники, изобретения, инновации, Михаил Федоров
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