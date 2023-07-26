Силам обороны передали 1700 беспилотников в рамках "Армии дронов". Они должны усилить контрнаступление

В рамках проекта 40 типов отечественных дронов уже имеют допуск к эксплуатации и получают госконтракты Скриншот: FEDOROV / Telegram

"Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели", – сказал он.

Министр добавил, что все беспилотники приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов".

Отдельно Федоров отметил, что в рамках проекта 40 типов отечественных дронов уже имеют допуск к эксплуатации и получают госконтракты. Еще год назад таких дронов было только семь.

"Также мы полностью изменили доктрину ведения боя с помощью БПЛА – создали первые 11 ударных рот дронов в ВСУ. Вместе с Нацгвардией и СБУ запустили и обеспечиваем дронами несколько спецподразделений. Подготовили 10 тыс. операторов БПЛА вместе с образовательными центрами. Еще 10 тыс. учатся прямо сейчас", – добавил министр.