Силам обороны передали 1700 беспилотников в рамках "Армии дронов". Они должны усилить контрнаступление

Министр добавил, что все беспилотники приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов".
Отдельно Федоров отметил, что в рамках проекта 40 типов отечественных дронов уже имеют допуск к эксплуатации и получают госконтракты. Еще год назад таких дронов было только семь.
"Также мы полностью изменили доктрину ведения боя с помощью БПЛА – создали первые 11 ударных рот дронов в ВСУ. Вместе с Нацгвардией и СБУ запустили и обеспечиваем дронами несколько спецподразделений. Подготовили 10 тыс. операторов БПЛА вместе с образовательными центрами. Еще 10 тыс. учатся прямо сейчас", – добавил министр.
Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.
Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.
Федоров проинформировал 8 мая, что в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, готовых к бою. "Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", – рассказал глава Минцифры.