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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силам обороны передали 1700 беспилотников в рамках "Армии дронов". Они должны усилить контрнаступление

В рамках проекта 40 типов отечественных дронов уже имеют допуск к эксплуатации и получают госконтракты
В рамках проекта 40 типов отечественных дронов уже имеют допуск к эксплуатации и получают госконтракты
Скриншот: FEDOROV / Telegram

Для поддержки контрнаступления на фронт отправили 1700 разведывательных и ударных беспилотников. Об этом 26 июля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели", – сказал он.

Министр добавил, что все беспилотники приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов".

Отдельно Федоров отметил, что в рамках проекта 40 типов отечественных дронов уже имеют допуск к эксплуатации и получают госконтракты. Еще год назад таких дронов было только семь.

"Также мы полностью изменили доктрину ведения боя с помощью БПЛА – создали первые 11 ударных рот дронов в ВСУ. Вместе с Нацгвардией и СБУ запустили и обеспечиваем дронами несколько спецподразделений. Подготовили 10 тыс. операторов БПЛА вместе с образовательными центрами. Еще 10 тыс. учатся прямо сейчас", – добавил министр.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Федоров проинформировал 8 мая, что в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, готовых к бою. "Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", – рассказал глава Минцифры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, военные, беспилотники, технологии, ВСУ, война России против Украины, Михаил Федоров, Минцифры, контрнаступление
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