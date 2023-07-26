Правительство инвестирует в этом году 40 млрд грн в производство украинских дронов – Шмыгаль

"Год назад через инициативу президента Владимира Зеленского United24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. К тому времени их было меньше десятка", – написал он.

Шмыгаль проинформировал, что на данный момент БПЛА в Украине производят более 40 компаний, у которых есть контракты с государством, производство дронов, по его словам, выросло в десятки раз.

"Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников. Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов. Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями", – добавил он.