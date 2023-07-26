Правительство инвестирует в этом году 40 млрд грн в производство украинских дронов – Шмыгаль

"Год назад через инициативу президента Владимира Зеленского United24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. К тому времени их было меньше десятка", – написал он.
Шмыгаль проинформировал, что на данный момент БПЛА в Украине производят более 40 компаний, у которых есть контракты с государством, производство дронов, по его словам, выросло в десятки раз.
"Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников. Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов. Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями", – добавил он.
С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БПЛА.
В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. По состоянию на 8 мая 2023 года в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, сообщал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
21 июля Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.
Минобороны Украины сообщило в тот же день, что за период с 22 февраля прошлого года приняло на вооружение и в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов, произведенных в Украине. Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.