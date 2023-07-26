ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Правительство инвестирует в этом году 40 млрд грн в производство украинских дронов – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Производство дронов в Украине выросло в десятки раз, сообщил Шмыгаль
Производство дронов в Украине выросло в десятки раз, сообщил Шмыгаль
Фото: Михайло Федоров / Telegram (архив)

Кабинет Министров Украины выделил в 2023 году 40 млрд грн для инвестиций в производство беспилотников в Украине. Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в Facebook в релизе об участии в форуме, который посвящен годовщине работы проекта "Армия дронов".

"Год назад через инициативу президента Владимира Зеленского United24 мы собрали более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. К тому времени их было меньше десятка", – написал он.

Шмыгаль проинформировал, что на данный момент БПЛА в Украине производят более 40 компаний, у которых есть контракты с государством, производство дронов, по его словам, выросло в десятки раз.

"Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников. Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов. Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники – это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями", – добавил он. 

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0vWHe4EqmC15StkBnV6Y4tWYLYvzSXxUctTG5P4vQ9h1uM8pRyRLDkkWLtUEHkMmcl

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БПЛА.

В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. По состоянию на 8 мая 2023 года в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, сообщал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

21 июля Федоров рассказал, что Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА.

Минобороны Украины сообщило в тот же день, что за период с 22 февраля прошлого года приняло на вооружение и в эксплуатацию 28 моделей БПЛА разных типов, произведенных в Украине. Среди них девять моделей дронов-камикадзе, в том числе три – самолетного типа, а также шесть моделей FPV-дронов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, инвестиции, вооружение, боеприпасы, беспилотники, технологии, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Эксперты рассказали, почему после умывания нельзя вытирать лицо ватными дисками, и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
"Переживала, чтобы нас не использовали. Меня предупреждали – и родственники, и друзья". Нина Матвиенко высказалась о браке дочери с Мирзояном
Галина ГРИШИНА
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
49-летний лидер группы "Друга ріка" Харчишин объяснил, как пересекает границу Украины во время войны
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
  По этому рецепту кукуруза получается гораздо вкуснее, чем в кастрюле. Эксперт рассказала, как приготовить кукурузу всего за семь минут
Галина ГРИШИНА
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
Как сделать снова свежим черствый хлеб. Видео
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Галина ГРИШИНА
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Галина ГРИШИНА
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (183961)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (165306)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (155281)
4
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (100011)
5
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (91915)
6
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (85305)
7
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (84903)
8
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (80893)
 
 
 
 