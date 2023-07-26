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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще

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Зеленский: Часто на ставке мы обсуждаем тематику дронов, и часто на повышенных тонах
Зеленский: Часто на ставке мы обсуждаем тематику дронов, и часто – на повышенных тонах
Фото: EPA

Хорошие новости о применении на фронте украинских дронов будут появляться все чаще, заверил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время обращения 25 июля, опубликованного на его сайте.

"Сегодня [25 июля] произошло хоть и непубличное, но все же стратегически важное событие: чиновники представили результаты первого года армии дронов. Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов", – сказал президент.

Он отметил, что состоялась презентация разных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами.

"Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как будет увеличиваться армия. Абсолютно нужны обороне все дроны – от довольно простых Mavic до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на ставке [верховного главнокомандующего] мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще. И это важно", – заявил глава государства.

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля 2022 года заявила о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

21 сентября прошлого года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что Украина активнее займется развитием военных технологий, в частности обеспечением армии беспилотниками.

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2023 году планирует закупку для армии отечественных беспилотников на 20 млрд грн.

Федоров проинформировал 8 мая, что в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, готовых к бою. "Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", – рассказал глава Минцифры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины
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