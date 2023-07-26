Зеленский: Хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще

Зеленский: Часто на ставке мы обсуждаем тематику дронов, и часто – на повышенных тонах Фото: EPA

"Сегодня [25 июля] произошло хоть и непубличное, но все же стратегически важное событие: чиновники представили результаты первого года армии дронов. Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов", – сказал президент.

Он отметил, что состоялась презентация разных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами.

"Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как будет увеличиваться армия. Абсолютно нужны обороне все дроны – от довольно простых Mavic до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на ставке [верховного главнокомандующего] мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости о применении украинских дронов будут чаще. И это важно", – заявил глава государства.