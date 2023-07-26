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"Небезопасно и непрофессионально". В Пентагоне прокомментировали атаку истребителя РФ на американский беспилотник в Сирии

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Российский истребитель атаковал американский беспилотник
Российский истребитель атаковал американский беспилотник
Фото: EPA

В минобороны США назвали "небезопасным и непрофессиональным поведением" атаку российского самолета на американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 25 июля, текстовую версию обнародовала пресс-служба минобороны США.

"Я не могу говорить за россиян и почему они продолжают заниматься этим небезопасным, непрофессиональным поведением, но мы наблюдаем, я бы сказал, рост этого. Как раз 23-го числа российский истребитель пролетел в опасной близости от одного из наших беспилотников MQ-9, выполнявших задание по уничтожению [террористов] ИГИЛ. Вы знаете, это просто еще одно вопиющее пренебрежение принципами работы, противоречащее принципам безопасной и профессиональной деятельности и продолжающее отвлекать нас от нашей миссии, которая заключается в победе над ИГИЛ", – заявила она.

По словам Сингх, "нет оправдания тому", как российские силы продолжают "беспокоить" американские беспилотники MQ-9 после многих лет операций США в этом районе.

"И поэтому снова призываем россиян вести себя в соответствии с международным правом", - добавила спикер.

Она подчеркнула, что США не стремятся к эскалации и к войне с Россией.

"Но нет никакого оправдания постоянным преследованиям наших MQ-9 российскими войсками, особенно после многих лет работы в регионе и после многих лет четкого понимания наших целей, а именно окончательного разгрома ИГИЛ. Поэтому мы будем и впредь призывать российские силы в Сирии прекратить свое безрассудное поведение и придерживаться стандартов поведения, которые ожидаются от профессиональных ВВС, чтобы мы могли вновь сосредоточиться на окончательном разгроме ИГИЛ", – заявила Сингх.

Центральное командование ВВС США заявило, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper 23 июля был поврежден в небе над Сирией в результате перехвата российским истребителем, который с расстояния нескольких метров выпустил в сторону MQ-9 Reaper несколько сигнальных ракет, одна из которых серьезно повредила его винт. Экипаж, который удаленно управлял дроном, смог сохранить контроль над ним и успешно вернул беспилотник на базу.

Контекст:

Это не первый подобный инцидент в этом году, вызванный опасными действиями российских пилотов. Так, в марте над международными водами в Черном море российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз слил топливо и зацепил его пропеллер. В итоге беспилотник упал в Черное море.

5 июля в Сирии, как сообщал Гринкевич, три российских истребителя перехватили три беспилотника ВВС США на северо-востоке Сирии. В тот раз американские военные также упрекали россиян в отсутствии профессионализма и небезопасном поведении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Сирия, Пентагон, беспилотники, Сабрина Сингх
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