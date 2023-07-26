"Небезопасно и непрофессионально". В Пентагоне прокомментировали атаку истребителя РФ на американский беспилотник в Сирии

"Я не могу говорить за россиян и почему они продолжают заниматься этим небезопасным, непрофессиональным поведением, но мы наблюдаем, я бы сказал, рост этого. Как раз 23-го числа российский истребитель пролетел в опасной близости от одного из наших беспилотников MQ-9, выполнявших задание по уничтожению [террористов] ИГИЛ. Вы знаете, это просто еще одно вопиющее пренебрежение принципами работы, противоречащее принципам безопасной и профессиональной деятельности и продолжающее отвлекать нас от нашей миссии, которая заключается в победе над ИГИЛ", – заявила она.

По словам Сингх, "нет оправдания тому", как российские силы продолжают "беспокоить" американские беспилотники MQ-9 после многих лет операций США в этом районе.

"И поэтому снова призываем россиян вести себя в соответствии с международным правом", - добавила спикер.

Она подчеркнула, что США не стремятся к эскалации и к войне с Россией.

"Но нет никакого оправдания постоянным преследованиям наших MQ-9 российскими войсками, особенно после многих лет работы в регионе и после многих лет четкого понимания наших целей, а именно окончательного разгрома ИГИЛ. Поэтому мы будем и впредь призывать российские силы в Сирии прекратить свое безрассудное поведение и придерживаться стандартов поведения, которые ожидаются от профессиональных ВВС, чтобы мы могли вновь сосредоточиться на окончательном разгроме ИГИЛ", – заявила Сингх.

Центральное командование ВВС США заявило, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper 23 июля был поврежден в небе над Сирией в результате перехвата российским истребителем, который с расстояния нескольких метров выпустил в сторону MQ-9 Reaper несколько сигнальных ракет, одна из которых серьезно повредила его винт. Экипаж, который удаленно управлял дроном, смог сохранить контроль над ним и успешно вернул беспилотник на базу.