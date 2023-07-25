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Появилось видео атаки российского истребителя на американский беспилотник в Сирии. В США назвали поведение российских пилотов "безрассудным"

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Американским операторам удалось посадить поврежденный в результате авиаинцидента MQ9-Reaper на базе
Американским операторам удалось посадить поврежденный в результате авиаинцидента MQ9-Reaper на базе
Фото: EPA

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper 23 июля был поврежден в небе над Сирией в результате перехвата российским истребителем. Об этом сообщил старший командующий операциями ВВС на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, пишет пресс-служба Центрального командования ВВС США.

В командовании ВВС США заявили, что российский истребитель пролетел в опасности близости от американского дрона MQ-9 Reaper, который выполнял контртеррористическую миссию против группировки "Исламского государства" (ИГИЛ).

Кроме того, добавил Гринкевич, истребитель с расстояния нескольких метров выпустил в сторону MQ-9 Reaper несколько сигнальных ракет, одна из которых серьезно повредила его винт.

Сообщается, что экипаж, который удаленно управлял дроном, смог сохранить контроль над ним и успешно вернул беспилотник на базу.

В американских ВВС подчеркнули, что "вопиющее пренебрежение" россиян безопасностью полетов отвлекает ВВС США от выполнения миссии по окончательному разгрому ИГИЛ.

"Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", – заявил Гринкевич.

25 июля было обнародовано видео перехвата российским истребителем беспилотника MQ-9 Reaper.

"23 июля российский военный самолет выпустил сигнальные ракеты, повредив американский MQ-9, который выполнял миссию по уничтожению ИГИЛ", – отмечается в сообщении..

Контекст:

Это не первый подобный инцидент в этом году, вызванный опасными действиями российских пилотов. Так, в марте над международными водами в Черном море российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз слил топливо и зацепил его пропеллер. В итоге беспилотник упал в Черное море.

5 июля в Сирии, как сообщал Гринкевич, три российских истребителя перехватили три беспилотника ВВС США на северо-востоке Сирии. В тот раз американские военные также упрекали россиян в отсутствии профессионализма и небезопасном поведении.

Теги: Сирия, самолет, беспилотники, истребители, страна-агрессор, ВВС США
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