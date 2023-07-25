Появилось видео атаки российского истребителя на американский беспилотник в Сирии. В США назвали поведение российских пилотов "безрассудным"

В командовании ВВС США заявили, что российский истребитель пролетел в опасности близости от американского дрона MQ-9 Reaper, который выполнял контртеррористическую миссию против группировки "Исламского государства" (ИГИЛ).

Кроме того, добавил Гринкевич, истребитель с расстояния нескольких метров выпустил в сторону MQ-9 Reaper несколько сигнальных ракет, одна из которых серьезно повредила его винт.

Сообщается, что экипаж, который удаленно управлял дроном, смог сохранить контроль над ним и успешно вернул беспилотник на базу.

В американских ВВС подчеркнули, что "вопиющее пренебрежение" россиян безопасностью полетов отвлекает ВВС США от выполнения миссии по окончательному разгрому ИГИЛ.

"Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", – заявил Гринкевич.

25 июля было обнародовано видео перехвата российским истребителем беспилотника MQ-9 Reaper.

"23 июля российский военный самолет выпустил сигнальные ракеты, повредив американский MQ-9, который выполнял миссию по уничтожению ИГИЛ", – отмечается в сообщении..

On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i — US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023