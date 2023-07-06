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США обвинили российских пилотов в "небезопасном и непрофессиональном" перехвате беспилотников в Сирии

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Российские самолеты выпустили сигнальные ракеты и пролетают перед беспилотниками, заставляя их уклоняться
Российские самолеты выпустили сигнальные ракеты и пролетают перед беспилотниками, заставляя их уклоняться
Скриншот: US AFCENT / Twitter

Три российских истребителя перехватили три беспилотника ВВС США на северо-востоке Сирии утром 5 июля по местному времени. Об этом сообщил старший командующий операциями ВВС на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, пишет пресс-служба Центрального командования ВВС США.

Центральное командование ВВС США опубликовало видеозапись инцидента, на которой видно, как самолеты выпускают сигнальные ракеты и пролетают перед беспилотниками, заставляя их уклоняться.

По словам Гринкевича, российские военные самолеты вели себя "небезопасно и непрофессионально" при взаимодействии с самолетами США в Сирии.

"В то время как три американских беспилотника MQ-9 выполняли задание по целям ИГИЛ, три российских истребителя начали беспокоить беспилотники. Вопреки установленным нормам и протоколам, российские самолеты сбросили несколько парашютных ракет перед беспилотниками, вынудив наши самолеты выполнять маневры уклонения", – рассказал генерал-лейтенант.

Кроме того, один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсаж, тем самым уменьшив возможность оператора безопасно управлять самолетом, добавил он.

"Эти события представляют собой еще один пример непрофессиональных и небезопасных действий российских ВВС, действующих в Сирии, которые угрожают безопасности как американских, так и российских сил", – подытожил Гринкевич.

Командующий Центральным командованием США, генерал Майкл Курилла также заявил, что российские силы продолжают демонстрировать небезопасное и непрофессиональное поведение в воздухе.

"Их регулярное нарушение согласованных мер по деконфликтированию воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчета", – цитирует Курилла Центральное командование США в Twitter.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, самолет, военные, беспилотники, воздух, истребители, самолеты, ВВС США, ракеты, ИГИЛ, парашют, нарушение, российские военные
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