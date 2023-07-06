США обвинили российских пилотов в "небезопасном и непрофессиональном" перехвате беспилотников в Сирии

Российские самолеты выпустили сигнальные ракеты и пролетают перед беспилотниками, заставляя их уклоняться Скриншот: US AFCENT / Twitter

Центральное командование ВВС США опубликовало видеозапись инцидента, на которой видно, как самолеты выпускают сигнальные ракеты и пролетают перед беспилотниками, заставляя их уклоняться.

Regarding Russia's unprofessional behavior while reacting with U.S. aircraft over Syria, please see the video of today's encounter.

For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/WKDYPiPT96@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce pic.twitter.com/nmSSBxUojO — US AFCENT (@USAFCENT) July 5, 2023

По словам Гринкевича, российские военные самолеты вели себя "небезопасно и непрофессионально" при взаимодействии с самолетами США в Сирии.

"В то время как три американских беспилотника MQ-9 выполняли задание по целям ИГИЛ, три российских истребителя начали беспокоить беспилотники. Вопреки установленным нормам и протоколам, российские самолеты сбросили несколько парашютных ракет перед беспилотниками, вынудив наши самолеты выполнять маневры уклонения", – рассказал генерал-лейтенант.

Кроме того, один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсаж, тем самым уменьшив возможность оператора безопасно управлять самолетом, добавил он.

"Эти события представляют собой еще один пример непрофессиональных и небезопасных действий российских ВВС, действующих в Сирии, которые угрожают безопасности как американских, так и российских сил", – подытожил Гринкевич.

Командующий Центральным командованием США, генерал Майкл Курилла также заявил, что российские силы продолжают демонстрировать небезопасное и непрофессиональное поведение в воздухе.

"Их регулярное нарушение согласованных мер по деконфликтированию воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчета", – цитирует Курилла Центральное командование США в Twitter.