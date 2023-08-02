Силы обороны выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки – Генштаб ВСУ

"В ходе ведения силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", – сообщил Ковальчук.
Он также отметил, что украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута Донецкой области.
"Враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", – сказал Ковальчук, добавив, что захватчики подтягивают резервы.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.