Силы обороны выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки – Генштаб ВСУ

"В ходе ведения силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", – сообщил Ковальчук.

Он также отметил, что украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута Донецкой области.

"Враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", – сказал Ковальчук, добавив, что захватчики подтягивают резервы.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.