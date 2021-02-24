Смерть пенсионера на Донбассе в результате минирования боевиками квалифицировали как военное преступление

Луганская областная прокуратура задокументировала факт использования незаконными вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ запрещенного оружия в населенном пункте, приведшем к смерти мирного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
"В нарушение Минских договоренностей незаконные вооруженные формирования РФ осуществили минирование противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) населенного пункта Хутор Вольный Северодонецкого района. В результате чего 23 февраля местный житель, зацепившись за один из датчиков мины, подорвался на территории собственного домовладения. От полученных множественных огнестрельных осколочных ранений он скончался в больнице", – сообщили в прокуратуре.
Правоохранители изъяли части боеприпаса, они будут направлены на экспертизу и приобщены к материалам уголовного производства.
В прокуратуре отметили, что использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года. Их использование представляет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречит нормам международного гуманитарного права.
На Донбассе 23 февраля было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, а двое получили ранения.
22 февраля в штабе ООС насчитали 11 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Противник вел огонь возле Авдеевки (один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения), Водяного, Марьинки, Первомайского и Пивденного (один украинский военнослужащий ранен).
21 февраля боевики один раз нарушили перемирие.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.