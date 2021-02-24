Смерть пенсионера на Донбассе в результате минирования боевиками квалифицировали как военное преступление

Прокуратура Луганской области начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны после минирования противопехотной осколочной миной жилого дома в Хуторе Вольный. 23 февраля пенсионер, зацепившись за один из датчиков мины, подорвался на территории собственного домовладения.

Луганская областная прокуратура задокументировала факт использования незаконными вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ запрещенного оружия в населенном пункте, приведшем к смерти мирного жителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"В нарушение Минских договоренностей незаконные вооруженные формирования РФ осуществили минирование противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) населенного пункта Хутор Вольный Северодонецкого района. В результате чего 23 февраля местный житель, зацепившись за один из датчиков мины, подорвался на территории собственного домовладения. От полученных множественных огнестрельных осколочных ранений он скончался в больнице", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители изъяли части боеприпаса, они будут направлены на экспертизу и приобщены к материалам уголовного производства.

В прокуратуре отметили, что использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года. Их использование представляет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречит нормам международного гуманитарного права.

На Донбассе 23 февраля было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, а двое получили ранения.