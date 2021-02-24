Из-за обстрелов боевиков в Луганской области погиб пенсионер. В его дворе взорвалась мина

Вооруженные формирования России на Донбассе 23 февраля обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов вблизи Хутора Вольный Луганской области, погиб один человек. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил утром 24 февраля.
Боевики также дистанционно заминировали населенный пункт.
"Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 в его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", – рассказали военные.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, его доставили в больницу.
"Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался. Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей", – добавили в штабе ООС.
Материалы дела направят в управление Службы безопасности Украины Северодонецка, чтобы открыть уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
На Донбассе 23 февраля было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, а двое получили ранения.
22 февраля в штабе ООС насчитали 11 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Противник вел огонь возле Авдеевки (один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения), Водяного, Марьинки, Первомайского и Пивденного (один украинский военнослужащий ранен).
21 февраля боевики один раз нарушили перемирие.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.