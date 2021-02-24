Из-за обстрелов боевиков в Луганской области погиб пенсионер. В его дворе взорвалась мина

Российско-оккупационные войска обстреливали Хутор Вольный Луганской области из гранатометов, одна из мин попала во двор пенсионера и взорвалась. Мужчина получил тяжелые множественные ранения, рассказали в штабе операции Объединенных сил.

С 2021 года ситуация на Донбассе обострилась Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования России на Донбассе 23 февраля обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов вблизи Хутора Вольный Луганской области, погиб один человек. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил утром 24 февраля.

Боевики также дистанционно заминировали населенный пункт.

"Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 в его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", – рассказали военные.

Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, его доставили в больницу.

"Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался. Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей", – добавили в штабе ООС.

Материалы дела направят в управление Службы безопасности Украины Северодонецка, чтобы открыть уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

На Донбассе 23 февраля было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, а двое получили ранения.