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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов боевиков в Луганской области погиб пенсионер. В его дворе взорвалась мина

Российско-оккупационные войска обстреливали Хутор Вольный Луганской области из гранатометов, одна из мин попала во двор пенсионера и взорвалась. Мужчина получил тяжелые множественные ранения, рассказали в штабе операции Объединенных сил.

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С 2021 года ситуация на Донбассе обострилась
 С 2021 года ситуация на Донбассе обострилась
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования России на Донбассе 23 февраля обстреляли мирное население из станковых противотанковых гранатометов вблизи Хутора Вольный Луганской области, погиб один человек. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил утром 24 февраля.

Боевики также дистанционно заминировали населенный пункт.

"Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 в его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения", – рассказали военные.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1066475160511766

Мужчине оказали первую медицинскую помощь украинские военные медики, его доставили в больницу. 

"Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался. Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей", – добавили в штабе ООС.

Материалы дела направят в управление Службы безопасности Украины Северодонецка, чтобы открыть уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

На Донбассе 23 февраля было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, а двое получили ранения.

22 февраля в штабе ООС насчитали 11 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Противник вел огонь возле Авдеевки (один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения), Водяного, Марьинки, Первомайского и Пивденного (один украинский военнослужащий ранен).

21 февраля боевики один раз нарушили перемирие.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Теги: Россия, Луганская область, агрессия, террористы, ВСУ, контактная группа, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, уголовное дело, ООС, Хутор Вольный
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