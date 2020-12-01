СНБО проведет специальное заседание по ситуации на Донбассе

Совет нацбезопасности и обороны Украины соберется на спецзаседание для обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии журналистам сообщил, что СНБО готовит специальное заседание для обсуждения ситуации на Донбассе. Об этом 1 декабря пишет УНИАН.

Данилов не назвал дату заседания, а на вопрос о теме сказал, что будет оцениваться ситуация в Донецкой и Луганской областях, а также то, "что делать для того, чтобы наступил мир".

По информации Данилова, сейчас ведется подготовка документов для спецзаседания.

26 ноября Данилов сообщил, что СНБО готовит решение по ситуации на Донбассе. Решение по поводу плана урегулирования ситуации на востоке Украины политико-дипломатическим путем, срок действия которого истекает 9 декабря, будет принимать президент страны Владимир Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

13 декабря 2019-го Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

В ноябре спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович "неофициально" рассказал, что ключевая идея плана Б Украины по ситуации на востоке страны – введение миротворцев на временно оккупированные территории.