Сооснователь Monobank Яценко: За счет новых технологий производства беспилотников мы можем превзойти агрессора в количестве и качестве в течение года

Владимир Яценко: Есть такой показатель, как вероятность преодоления РЭБ и ПВО противника. По расчетам он у нас один из лучших за счет применения новых технологий Фото: focus.ua

"Мы создали универсальный фрейм, который модифицируется для нужной боевой задачи в течение часа – от тактической (разведчик или ударный дрон) до оперативной (работа на больших расстояниях от линии фронта с тем же функционалом). Мы для себя поставили задачу сделать очень дешевый и очень эффективный БПЛА, специально приспособленный для решения боевых задач. Есть такой показатель, как вероятность преодоления РЭБ и ПВО противника. По расчетам он у нас один из лучших за счет применения новых технологий, а его дешевизна нивелирует ущерб от его потери при выполнении боевой задачи. У нас был случай, когда один из беспилотников, который мы передали ВСУ, оккупанты 10 дней не могли сбить средствами ПВО. Чтобы его уничтожить, они использовали ракету "Бук". Представьте себе, простая, практически базовая, модель беспилотника, которая стоила не больше $5000, заставила врага потратить ракету ценой в $200 000", – рассказал банкир.

Он убежден, что Украина благодаря инновациям может получить преимущество перед агрессором как в количестве, так и качестве беспилотников на протяжении одного года.

"Скажу так, и это не какое-то допущение, мы можем в течение года достичь паритета с агрессором в этом вопросе. На сегодня это даже не вопрос финансов. У меня очень много запросов на продажу, но я для себя принял решение, что мы не продаем, а передаем наши аппараты в правильные подразделения, где они будут использоваться максимально эффективно. Главная задача, которую я решаю организационно, – логистическая. Закупка комплектующих для производства 300 аппаратов напрягает даже китайцев. Могу сказать, что мы сейчас закупаем комплектующие партиями не менее чем для 100 аппаратов", – заявил Яценко.