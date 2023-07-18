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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Совладелец Monobank Гороховский: После встречи Зеленского с бизнесменами 23 февраля мы пришли к единодушному мнению, что ничего серьезного не будет, и я пошел спать

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Гороховский: Я все-таки не мог поверить, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, чтобы в XXI веке начать бомбить мирные города
Гороховский: Я все-таки не мог поверить, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, чтобы в XXI веке начать бомбить мирные города
Фото: Олег Гороховский / Facebook

После встречи крупнейших представителей украинского бизнеса с президентом Владимиром Зеленским 23 февраля 2022 года у ее участников осталось впечатление, что полномасштабного вторжения РФ не будет. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский.

"23-го я был на встрече у президента. После этого мы с некоторыми участниками встречи пошли поужинать и обсудить услышанное. Пришли к единодушному мнению, что ничего серьезного не будет. И я пошел спать", – поделился Гороховский.

По его словам, его разбудили около 4.30–5.00 и первые 15 минут бизнесмен "пытался понять, какие следующие шаги".

"Было какое-то оцепенение в первое время. И я все-таки не мог поверить, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, чтобы в XXI веке, когда все вокруг конкурируют технологиями, изобретениями, борются за инновации, может начать бомбить мирные города. Это что-то нереальное", – подчеркнул Гороховский.

Первым, что он сделал, узнав, что началась полномасштабная война, – приостановил выдачу новых кредитов, чтобы, если начнется массовое снятие средств, банку хватило денег рассчитаться с вкладчиками.

"В тот день всем банкам, которые обращались за рефинансированием, его дали. И на следующий день уже мы разблокировали лимиты по 10 тыс.", – добавил он. 

Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия). 

В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м. 

В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.

"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: банки, бизнес, кредиты, война России против Украины, Олег Гороховский, Monobank
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