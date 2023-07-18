Совладелец Monobank Гороховский: После встречи Зеленского с бизнесменами 23 февраля мы пришли к единодушному мнению, что ничего серьезного не будет, и я пошел спать

"23-го я был на встрече у президента. После этого мы с некоторыми участниками встречи пошли поужинать и обсудить услышанное. Пришли к единодушному мнению, что ничего серьезного не будет. И я пошел спать", – поделился Гороховский.
По его словам, его разбудили около 4.30–5.00 и первые 15 минут бизнесмен "пытался понять, какие следующие шаги".
"Было какое-то оцепенение в первое время. И я все-таки не мог поверить, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, чтобы в XXI веке, когда все вокруг конкурируют технологиями, изобретениями, борются за инновации, может начать бомбить мирные города. Это что-то нереальное", – подчеркнул Гороховский.
Первым, что он сделал, узнав, что началась полномасштабная война, – приостановил выдачу новых кредитов, чтобы, если начнется массовое снятие средств, банку хватило денег рассчитаться с вкладчиками.
"В тот день всем банкам, которые обращались за рефинансированием, его дали. И на следующий день уже мы разблокировали лимиты по 10 тыс.", – добавил он.
Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полный текст интервью
Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия).
В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м.
В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.
"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет.