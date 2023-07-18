Совладелец Monobank Гороховский: После встречи Зеленского с бизнесменами 23 февраля мы пришли к единодушному мнению, что ничего серьезного не будет, и я пошел спать

Гороховский: Я все-таки не мог поверить, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, чтобы в XXI веке начать бомбить мирные города Фото: Олег Гороховский / Facebook

"23-го я был на встрече у президента. После этого мы с некоторыми участниками встречи пошли поужинать и обсудить услышанное. Пришли к единодушному мнению, что ничего серьезного не будет. И я пошел спать", – поделился Гороховский.

По его словам, его разбудили около 4.30–5.00 и первые 15 минут бизнесмен "пытался понять, какие следующие шаги".

"Было какое-то оцепенение в первое время. И я все-таки не мог поверить, что кто-то может быть настолько сумасшедшим, чтобы в XXI веке, когда все вокруг конкурируют технологиями, изобретениями, борются за инновации, может начать бомбить мирные города. Это что-то нереальное", – подчеркнул Гороховский.

Первым, что он сделал, узнав, что началась полномасштабная война, – приостановил выдачу новых кредитов, чтобы, если начнется массовое снятие средств, банку хватило денег рассчитаться с вкладчиками.

"В тот день всем банкам, которые обращались за рефинансированием, его дали. И на следующий день уже мы разблокировали лимиты по 10 тыс.", – добавил он.

Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полный текст интервью

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