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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Соучредитель Monobank призвал украинских предпринимателей вкладывать деньги в производство высокоточного оружия

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Владимир Яценко: Это интересная тема, которая может вывести Украину в первую лигу мировых производителей оружия
Владимир Яценко: Это интересная тема, которая может вывести Украину в первую лигу мировых производителей оружия
Фото: delo.ua

Украинским предпринимателям нужно находить местных стивов джобсов и вкладывать деньги в разработку высокоточного оружия, в том числе беспилотников, заявил соучредитель Monobank и производитель беспилотников "Довбуш Т10" Владимир Яценко в эфире Единого национального телемарафона, который транслирует в том числе ТСН.

"Та война, которая продолжается в Украине, – это новое явление в истории ведения военных действий. Такого масштаба и мощности применения артиллерии, дронов и средств РЭБ никогда раньше не было. Летом продолжительность жизни одного беспилотника в среднем была 15–20 вылетов. Сейчас просто невероятная плотность и огневого поражения, и использования средств РЭБ. Поэтому сегодня продолжительность жизни БПЛА на фронте – это три, максимум пять вылетов", – сказал он.

По словам разработчика, группа БПЛА должна иметь по меньшей мере шесть аппаратов для того, чтобы не сидеть без работы.

"И такое снабжение должно идти непрерывно. Мы думали летом и осенью, что нам такие темпы производства достаточны, но в связи с тем, что боевые действия усилились, мы уже видим, что не хватает тех мощностей, на которые мы рассчитывали и под что закупали наше оборудование. То есть я приобрел пять линий производства, а нужно было 10. Мы постоянно двигаемся вперед, и противник двигается, но мы должны двигаться быстрее. Ведь отсутствие БПЛА, отсутствие дронов прямо пропорционально потерям наших бойцов", – отметил Яценко.

Он подчеркнул, что у Украины есть все, чтобы победить врага в гонке вооружений, так как в стране есть специалисты, деньги и доступ к международным рынкам продукции военного и двойного назначения (в частности, современных микрочипов), нужна только энергия украинских предпринимателей и содействие власти.

"В отличие от врага, в Украине очень мощные горизонтальные связи. То есть мы имеем возможность получать обратную связь непосредственно от группы, использующей БПЛА. Мы видим недостатки и почти онлайн их исправляем. Мы также работаем с мощной группой при Министерстве цифровой трансформации, которая ведет такую идеологическую работу по поводу того, куда нам двигаться дальше. И есть также подразделения Министерства обороны, которые тоже коммуницируют с нами и говорят, что им нужно", – отметил бизнесмен.

По мнению разработчика, Украина должна перейти от "гаражного" производства беспилотников к промышленному, и для этого нужно дать украинским предпринимателям, имеющим ресурсы, возможности для разработки – в частности, специальную систему лицензирования, чтобы они могли купить необходимое оборудование, создать промышленное производство за рубежом и после победы релоцировать его в Украину.

"Тогда сразу после победы мы станем государством, имеющим сверхсовременное производство тех или иных видов вооружения. Это интересная тема, которая может вывести Украину в первую лигу мировых производителей оружия. Призываю всех неравнодушных предпринимателей – где-то рядом с вами находятся наши украинские стивы джобсы, которые в гаражах создают достаточно интересные вещи. Присмотритесь и поддержите их. Украина, в отличие от страны-агрессора России, имеет возможность покупать современное оборудование, сверхсовременные микрочипы и все, что необходимо для создания современного оружия. Нужна только энергия наших предпринимателей", – сказал Владимир Яценко.

Контекст:

В 2022 году группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Monobank начала производство для ВСУ полностью украинских беспилотников, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который в течение часа модифицируется в дрон-разведчик, ударный БПЛА или другую модель для нужной боевой задачи.

В интервью "Фокусу" Яценко рассказывал, что благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве техники в течение года.

Также он заявил в июле, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников – по одному за каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских захватчиков на тот момент. 

Теги: оружие, бизнес, военные, вооружение, оборона, беспилотники, технологии, деньги, предприниматели, Владимир Яценко, Monobank, бизнесмен
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