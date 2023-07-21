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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Совладелец Monobank Гороховский: Я встречался с послом Польши в Украине. Говорю: “Мы обязательно будем забирать назад наших беженцев“. Он отвечает: “А мы вам их не отдадим, будем за них бороться”

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Гороховский уверен, что основная задача для украинского бизнеса "вернуть украинцев"
Гороховский уверен, что основная задача для украинского бизнеса – "вернуть украинцев"
Фото: ОГо! / Telegram

Украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский рассказал, что сейчас больше всего мешает бизнесу в Украине. Об этом он говорил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне мешает то, что много клиентов уехало за границу. И мне кажется, что для нас очень важная задача будет сделать так, чтобы украинцы вернулись. Я встречался с послом Польши в Украине, благодарил за поддержку Польши… Говорю: "Много наших к вам уехало". Он говорит: "Да, 2–2,5 млн". Я говорю: "Мы же обязательно будем их забирать назад". Говорит: "А мы вам не отдадим их. Мы будем за них бороться", – рассказал Гороховский.

По его данным, в Польше до начала российского вторжения не хватало людей, чтобы занять приблизительно 6 млн рабочих мест.

"И получить такое количество умной рабочей силы, еще и трудолюбивой – это джек-пот. И этот джек-пот явно дороже, чем пособия, которые выплачивают украинцам. Это если называть вещи своими именами", – отметил бизнесмен.

В связи с этим, уверен он, сейчас основная задача для украинского бизнеса – "вернуть украинцев".

"Потому что бизнесу, конечно, тяжело, если на него оказывают давление, если высокие налоги, но бизнесу совсем хреново, когда ему некому продавать свои продукты. И если не вернутся клиенты, то не на кого будет оказывать давление", – подытожил Гороховский. 

Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным ООН, в настоящее время в Европе зафиксировано почти 6 млн беженцев, спасающихся от войны в Украине, всего в мире – около 6,26 млн украинских беженцев.

76% находящихся за границей украинских беженцев планируют или надеются вернуться домой, свидетельствует проведенное весной 2023 года социсследование ООН. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Польша, бизнес, беженцы, война России против Украины, Олег Гороховский, бизнесмен
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