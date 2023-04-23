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Правительство Латвии выделяет €4 млн на обучение украинцев латышскому языку

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Латвия одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ
Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ
Фото: depositphotos.com

Правительство Латвии выделит €4 млн на обучение украинских беженцев латышскому языку. Об этом 23 апреля сообщил портал Delfi.

В 2023 году планируется принять в Латвии 40 тыс. украинских гражданских лиц, из которых 65%, или 26 млн, будут взрослые.

В минкульте Латвии отметили, что украинцы, находящиеся в стране, хотят все больше и больше вовлекаться в трудоустройство.

"Для обеспечения более широких возможностей для работы, а также для содействия социально-экономической интеграции людей в латвийское общество необходимо знание латышского языка", – добавили в министерстве.

Для полуляризации латышского языка украинцам предложат бесплатные уроки во всех регионах Латвии и независимо от продолжительности пребывания в стране. Перераспределяемое государством финансирование предназначено для организации курсов до 31 декабря.

Фонд интеграции общества реализует программу "Уроки латышского языка для граждан Украины" с 2022 года, она финансируется из госбюджета. В прошлом году уроки посетили в общей сложности 3507 человек (2249 человек успешно освоили уровень владения языком А1, 350 человек – уровень А2).

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, в том числе беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Латвия, беженцы, язык
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