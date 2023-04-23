Правительство Латвии выделяет €4 млн на обучение украинцев латышскому языку

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ Фото: depositphotos.com

В 2023 году планируется принять в Латвии 40 тыс. украинских гражданских лиц, из которых 65%, или 26 млн, будут взрослые.

В минкульте Латвии отметили, что украинцы, находящиеся в стране, хотят все больше и больше вовлекаться в трудоустройство.

"Для обеспечения более широких возможностей для работы, а также для содействия социально-экономической интеграции людей в латвийское общество необходимо знание латышского языка", – добавили в министерстве.

Для полуляризации латышского языка украинцам предложат бесплатные уроки во всех регионах Латвии и независимо от продолжительности пребывания в стране. Перераспределяемое государством финансирование предназначено для организации курсов до 31 декабря.

Фонд интеграции общества реализует программу "Уроки латышского языка для граждан Украины" с 2022 года, она финансируется из госбюджета. В прошлом году уроки посетили в общей сложности 3507 человек (2249 человек успешно освоили уровень владения языком А1, 350 человек – уровень А2).