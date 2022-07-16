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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецслужбы РФ активизировали в Европе вербовку причастных к поставке оружия Украине – разведка

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Российские военные атташе в ЕС, по данным украинской разведки, активизировали вербовку европейцев
Российские военные атташе в ЕС, по данным украинской разведки, активизировали вербовку европейцев
Фото: depositphotos.com

Агенты России получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины 16 июля.

Речь идет прежде всего о деятельности спецслужб РФ в странах Восточной Европы.

"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза по закрытым каналам связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия", – рассказали в разведке.

В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать пророссийских активистов.

По сообщению ГУР МО, европейцы, получив от РФ предложения о сотрудничестве, обращаются в полицию и органы безопасности. 

Теги: оружие, вооружение, разведка, Европейский союз, спецслужбы, Евросоюз, ГУР Минобороны Украины
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