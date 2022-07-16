Спецслужбы РФ активизировали в Европе вербовку причастных к поставке оружия Украине – разведка

Российские военные атташе в ЕС, по данным украинской разведки, активизировали вербовку европейцев Фото: depositphotos.com

Речь идет прежде всего о деятельности спецслужб РФ в странах Восточной Европы.

"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза по закрытым каналам связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия", – рассказали в разведке.

В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать пророссийских активистов.

По сообщению ГУР МО, европейцы, получив от РФ предложения о сотрудничестве, обращаются в полицию и органы безопасности.