"Остался без меры пресечения". В Офисе генпрокурора объяснили, как задержанный в Киеве "замминистра ДНР" смог уехать в ОРДЛО

12 января в ходе заседания Шевченковского суда по делу Пряхина стало известно, что он выехал на оккупированную территорию. Адвокат объяснила это тем, что у него заболела мать, и пообещала, что он позднее явится в суд.
В Офисе генпрокурора пояснили, что срок действия меры пресечения Пряхину в виде ночного домашнего ареста закончился 18 октября 2021 года.
"Ходатайство о его продлении было подано прокурором в суд еще 6 октября 2021 года, однако заседание, назначенное на 7 октября, не состоялось из-за неявки адвоката. А следующее – 18 октября 2021 года – не состоялось в связи с пребыванием на больничном председательствующего судьи и еще одного судьи – в отпуске. Срок действия предварительного решения закончился, поэтому обвиняемый с 19 октября 2021 года остался без меры пресечения. При этом очередное подготовительное заседание было назначено судом только на 12 января 2022 года", – сказано в ответе Офиса генпрокурора.
Там также отметили, что прокурор 25 октября подал ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, однако оно до сих пор не рассмотрено.
Следующее судебное заседание назначено на 18 марта. Если обвиняемый не явится на него без уважительных причин, прокурор подаст ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным СБУ, подозреваемый был "заместителем министра информации ДНР" у боевиков с 2014 по 2016 год. Он публично призывал украинцев к поддержке боевиков, пропагандировал интеграцию оккупированных территорий в Россию и агитировал голосовать за такую инициативу на псевдовыборах.
В ведомстве не называли имени мужчины, но "Украинская правда" сообщала, что речь идет о Владимире Пряхине.
В СБУ отмечали, что он вернулся на на подконтрольную Украине территорию через Россию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве он начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.
В феврале 2021 года его задержали в Киеве и вручили подозрение по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и о создании террористической группы или организации.