"Остался без меры пресечения". В Офисе генпрокурора объяснили, как задержанный в Киеве "замминистра ДНР" смог уехать в ОРДЛО

По данным следствия СБУ, подозреваемый "занимал должность" у боевиков с 2014-го по 2016 год Скриншот: Министерство информации ДНР / YouTube

12 января в ходе заседания Шевченковского суда по делу Пряхина стало известно, что он выехал на оккупированную территорию. Адвокат объяснила это тем, что у него заболела мать, и пообещала, что он позднее явится в суд.

В Офисе генпрокурора пояснили, что срок действия меры пресечения Пряхину в виде ночного домашнего ареста закончился 18 октября 2021 года.

"Ходатайство о его продлении было подано прокурором в суд еще 6 октября 2021 года, однако заседание, назначенное на 7 октября, не состоялось из-за неявки адвоката. А следующее – 18 октября 2021 года – не состоялось в связи с пребыванием на больничном председательствующего судьи и еще одного судьи – в отпуске. Срок действия предварительного решения закончился, поэтому обвиняемый с 19 октября 2021 года остался без меры пресечения. При этом очередное подготовительное заседание было назначено судом только на 12 января 2022 года", – сказано в ответе Офиса генпрокурора.

Там также отметили, что прокурор 25 октября подал ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, однако оно до сих пор не рассмотрено.

Следующее судебное заседание назначено на 18 марта. Если обвиняемый не явится на него без уважительных причин, прокурор подаст ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Офисе генпрокурора.