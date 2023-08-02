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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи для Украины – Politico

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США последовательно поддерживают Украину
США последовательно поддерживают Украину
Фото: depositphotos.com

США на следующей неделе намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники 1 августа.

Издание напомнило, что последний объявленный пакет военной помощи от США на $400 млн, о котором Пентагон объявил 25 июля, содержал дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, а также бронетехнику и противотанковое вооружение.

"Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен уже в начале следующей недели", – говорится в статье.

Подробностей о новом пакете издание не привело.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая, в частности, военную помощь.

В Пентагоне сообщили 25 июля, что в общей сложности США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, военная помощь, война России против Украины
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