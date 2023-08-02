США на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи для Украины – Politico

Издание напомнило, что последний объявленный пакет военной помощи от США на $400 млн, о котором Пентагон объявил 25 июля, содержал дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, а также бронетехнику и противотанковое вооружение.
"Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен уже в начале следующей недели", – говорится в статье.
Подробностей о новом пакете издание не привело.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая, в частности, военную помощь.
В Пентагоне сообщили 25 июля, что в общей сложности США выделили более $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала правления администрации президента США Джо Байдена, в том числе более $43 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.