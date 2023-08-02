США на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи для Украины – Politico

Издание напомнило, что последний объявленный пакет военной помощи от США на $400 млн, о котором Пентагон объявил 25 июля, содержал дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, а также бронетехнику и противотанковое вооружение.

"Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен уже в начале следующей недели", – говорится в статье.

Подробностей о новом пакете издание не привело.