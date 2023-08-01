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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила две САУ Zuzana 2, производство которых профинансировали три страны ЕС – премьер-министр Словакии

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Украине передали две САУ Zuzana 2, изготовленные при совместном финансировании Германии, Дании и Норвегии
Украине передали две САУ Zuzana 2, изготовленные при совместном финансировании Германии, Дании и Норвегии
Фото: Ludovit Odor / Twitter

Украине передали первые самоходные артиллерийские установки производства Словакии Zuzana 2. Их производство профинансировали три страны ЕС – Германия, Дания и Норвегия. Об этом 1 августа в Twitter заявил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

"Помощь Украине – это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям", – говорится в заявлении Одора.

Издание Dennik N 31 июля уточняло, что эти две САУ Zuzana 2 – первые из 16 гаубиц, за производство которых вместе платят ФРГ, Дания и Норвегия.

Контекст:

В 2022 году Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2, сообщали в июне в минобороны страны.

Первые четыре САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в августе, еще две – в октябре, седьмую – в ноябре, восьмую – в январе 2023 года.

6 октября прошлого года стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для ВСУ. Предполагалось, что на средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.

В январе 2023 года в минобороны Словакии сообщили, что Украина хочет купить еще 11 САУ Zuzana 2.

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzana 2, заявила президент Словакии Зузана Чапутова 7 июля в Братиславе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: Словакия, Вооруженные силы Украины, военная помощь, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, гаубица
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