Неправильный и опасный путь. Китай призвал США остановить военную помощь Тайваню

По его словам, оказывая поддержку оружием "китайскому региону", Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела КНР.

"Мы призываем американскую сторону прекратить все формы военной помощи Тайваню и не идти дальше неправильным и опасным путем", – сказал Тан Кэфэй.

Представитель минобороны отметил, что вопрос Тайваня является "красной линией" в китайско-американских отношениях. Китай движется к воссоединению, и "ни одно лицо или ни одна сила его не остановит", заявил он.

Спикер подчеркнул, что китайская армия внимательно следит за ситуацией в Тайваньском проливе и будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность КНР.

28 июля президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Тайваню военной помощи в размере $345 млн. Источники в СМИ утверждают, что в него войдут разведывательные беспилотники MQ-9, переносные системы противовоздушной обороны, а также огнестрельное оружие и ракеты.