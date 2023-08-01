Неправильный и опасный путь. Китай призвал США остановить военную помощь Тайваню

По его словам, оказывая поддержку оружием "китайскому региону", Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела КНР.
"Мы призываем американскую сторону прекратить все формы военной помощи Тайваню и не идти дальше неправильным и опасным путем", – сказал Тан Кэфэй.
Представитель минобороны отметил, что вопрос Тайваня является "красной линией" в китайско-американских отношениях. Китай движется к воссоединению, и "ни одно лицо или ни одна сила его не остановит", заявил он.
Спикер подчеркнул, что китайская армия внимательно следит за ситуацией в Тайваньском проливе и будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность КНР.
28 июля президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Тайваню военной помощи в размере $345 млн. Источники в СМИ утверждают, что в него войдут разведывательные беспилотники MQ-9, переносные системы противовоздушной обороны, а также огнестрельное оружие и ракеты.
Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.
В 1979 году Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Вскоре после того, как в США к власти пришел Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.
После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.