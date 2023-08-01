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Неправильный и опасный путь. Китай призвал США остановить военную помощь Тайваню

Спикер минобороны КНР прокомментировал предоставление Тайваню пакета американской помощи на $345 млн
Спикер минобороны КНР прокомментировал предоставление Тайваню пакета американской помощи на $345 млн
Фото: mod.gov.cn

США должны остановить всю военную помощь Тайваню. Об этом спикер министерства обороны Китая Тан Кефей заявил 1 августа.

По его словам, оказывая поддержку оружием "китайскому региону", Вашингтон грубо вмешивается во внутренние дела КНР.

"Мы призываем американскую сторону прекратить все формы военной помощи Тайваню и не идти дальше неправильным и опасным путем", – сказал Тан Кэфэй.

Представитель минобороны отметил, что вопрос Тайваня является "красной линией" в китайско-американских отношениях. Китай движется к воссоединению, и "ни одно лицо или ни одна сила его не остановит", заявил он. 

Спикер подчеркнул, что  китайская армия внимательно следит за ситуацией в Тайваньском проливе и будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность КНР.

28 июля президент США Джо Байден подписал указ о предоставлении Тайваню военной помощи в размере $345 млн. Источники в СМИ утверждают, что в него войдут  разведывательные беспилотники MQ-9, переносные системы противовоздушной обороны, а также огнестрельное оружие и ракеты.

Контекст:

Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

В 1979 году Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Вскоре после того, как в США к власти пришел Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.

Теги: США, Китай, военная помощь, Тайвань
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