ГОРДОН
 
 
МИР

США сегодня объявят новый пакет вооружений для Тайваня – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В пакет могут войти беспилотники MQ-9
В пакет могут войти беспилотники MQ-9
Фото: military.com/

28 июля США объявят о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму более $300 млн. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Reuters.

По данным агентства, в бюджете на 2023 год Конгресс предусмотрел на поддержку Тайваня около $1 млрд в рамках президентской программы сокращения вооружений. Один из чиновников, говоривший на условиях анонимности, сказал, что стоимость сегодняшнего пакета составит $330 млн.

Reuters предполагает, что официальное объявление не будет включать список поставляемого оружия. В последние недели четыре источника сообщали Reuters, что в пакет войдут четыре разведывательных беспилотника MQ-9. В то же время поставка дронов может быть отменена, потому что США еще "прорабатывают детали снятия с беспилотников некоторого современного оборудования, доступ к которому имеют только ВВС США".

Тайвань уже заявлял, что его расходы на оборону в этом году будут направлены на подготовку вооружений и оборудования к "полной блокаде" со стороны Китая, отмечает агентство.

Контекст:

Тайвань (официальное название – Китайская Республика) и Китайскую Народную Республику разделяет Тайваньский пролив. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая, но он официально не провозглашает свою независимость. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились. В 2021 году Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем. Тайбэй в ответ пообещал защищать свою свободу и подчеркнул, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

В 1979 году Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могут поставлять туда оборонительное вооружение и выступают гарантом безопасности острова. Вскоре после того, как в США к власти пришел Байден, Тайвань заявил о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки острова администрацией Байдена. Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань, что признание Вашингтоном независимости острова будет означать войну.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2022 года, Байден заявил, что Вашингтон окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай на него нападет. "Это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.

Теги: США, военная техника, военная помощь, Тайвань, беспилотники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Черничные оладьи. Веганский и обычный рецепты
Черничные оладьи. Веганский и обычный рецепты
Это добавит лишний объем пышным бедрам. Стилисты представили лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее
Это добавит лишний объем пышным бедрам. Стилисты представили лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее
Галина ГРИШИНА
"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои". Харлан поддержали известные украинцы
"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои". Харлан поддержали известные украинцы
Таблоиды отреагировали на "обжигающие селфи" 53-летней Зеты-Джонс на пляже, которая редко постит фото, "вызывающие зависть"
Таблоиды отреагировали на "обжигающие селфи" 53-летней Зеты-Джонс на пляже, которая редко постит фото, "вызывающие зависть"
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару
Добавьте это в воду – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, чем подкормить помидоры в жару
Галина ГРИШИНА
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
Галина ГРИШИНА
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Галина ГРИШИНА
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Галина ГРИШИНА
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Галина ГРИШИНА
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (162018)
2
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (143044)
3
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (119294)
4
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию (118924)
5
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (89890)
6
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (72620)
7
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары (70400)
8
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (64488)
 
 
 
 