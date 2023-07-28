США сегодня объявят новый пакет вооружений для Тайваня – СМИ

По данным агентства, в бюджете на 2023 год Конгресс предусмотрел на поддержку Тайваня около $1 млрд в рамках президентской программы сокращения вооружений. Один из чиновников, говоривший на условиях анонимности, сказал, что стоимость сегодняшнего пакета составит $330 млн.

Reuters предполагает, что официальное объявление не будет включать список поставляемого оружия. В последние недели четыре источника сообщали Reuters, что в пакет войдут четыре разведывательных беспилотника MQ-9. В то же время поставка дронов может быть отменена, потому что США еще "прорабатывают детали снятия с беспилотников некоторого современного оборудования, доступ к которому имеют только ВВС США".

Тайвань уже заявлял, что его расходы на оборону в этом году будут направлены на подготовку вооружений и оборудования к "полной блокаде" со стороны Китая, отмечает агентство.